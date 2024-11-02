Что будет с наличным курсом

Прошедшая рабочая неделя снова прошла на валютном рынке Украины под знаком условно небольших по местным меркам колебаний курса доллара и евро на межбанке с соответствующей реакцией наличного рынка. Хотя несколько как внешних, так и внутренних факторов продолжали «давить» на курс.

Из внешних стоит отметить приближение выборов в США, что раскачивало пару евро/доллар на мировом валютном рынке. А также публикацию некоторых американских экономических данных по рынку труда и экономической активности, которые могут оказать влияние на настроения членов Федерального комитета открытых рынков (FOMC) перед заседанием ФРС США по процентным ставкам. А оно состоится уже 7 ноября.

Степень нервозности на мировых рынках перед выборами в США, заседанием Федрезерва, геополитического обострения вокруг военной ситуации в Украине и на Ближнем Востоке хорошо иллюстрирует график цен на золото и поведения евро/доллар в последние дни.

График цен на золото за неделю ($/тройская унция)

График поведения пары евро/доллар на внешних рынках за неделю

Из внутренних — это рост инфляционных процессов в стране (даже Нацбанк уже прогнозирует официальный рост цен до уровней около 9,7% по году), запуск отопительного сезона, активные боевые действия на фронтах с рф, что требует увеличения расходов на армию.

Как реакцию Нацбанка на усиление инфляции можно рассматривать принятое 31 октября решение регулятора о сохранении учетной ставки на уровне 13% годовых, что было ожидаемо рынком. Поэтому можно назвать знаковым заявление Правления НБУ после заседания о том, что в случае необходимости Нацбанк готов принять дополнительные меры по сдерживанию цен.

Это означает, что в случае необходимости НБУ начнет закручивать монетарные «гайки». В первую очередь — повышать учетную ставку. Станет ли он это делать или ограничится только вербальными посылами рынку — станет ясно уже 12 декабря, на последнем в этом году заседании Нацбанка по этому вопросу. Простыми словами, пока вопрос продолжения цикла снижения ставок в Украине поставлен, как минимум, «на паузу».

Но в целом, с учетом малого по объемам и очень зарегулированного украинского валютного рынка, Нацбанку не стоило большого труда удерживать курс гривны относительно доллара в достаточно узком коридоре. Проводя частые интервенции по продаже доллара, НБУ своими объемами продаж и их ценниками — не давал курсу доллара особо расти, что через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна автоматически влияло и на курс евровалюты на нашем межбанке. Только позиции евровалюты относительно доллара на внешних рынках за неделю несколько укрепились, что и отразилось на украинском рынке.

В итоге, если курс продажи безналичного доллара на торгах за неделю вырос всего на 2 копейки — с утренних начальных котировок понедельника 28 октября 41,30/41,33 до 41,33/41,35 гривен к завершению торгов пятницы 1 ноября, то курс продажи евровалюты за этот же период подрос с 44,637/44,657 до 44,8719/ 44,8771 гривен, то есть на 22 копейки за неделю.

График поведения курса доллара к гривне на украинском межбанке

График поведения курса евро к гривне на украинском межбанке

Достаточно спокойно, если принять во внимание обстановку в мире и в Украине, вел себя наличный рынок. И к вечеру пятницы в обменниках финкомпаний и кассах банков доллар можно было без проблем купить в пределах 41,49- 41,55 гривен. А евро обменники продавали по 45,19 — 45,25 гривен.

В условиях жесткой конкуренции на наличном рынке владельцы обменников и банки не могут себе сейчас позволить «разбрасываться клиентами» и особо занижать котировки приема валюты или завышать курс продажи выше среднерыночного.

И поэтому, в эти выходные большинство обменников продолжит работать в формате «с оборота» без попыток раскачать рынок. Но если спред между покупкой и продажей доллара составит в большинстве обменников от 20 до 25 копеек, то по евро с учетом повышенной турбулентности этой валюты в ближайшие дни — финансисты все же расширят его в пределах от 20 до 40 копеек.

Но главным сюрпризом, который может ожидать украинцев в пунктах обмена валюты в эти дни, можно назвать частую смену ценников по евро в течении дня из-за повышенной волатильности курса евро на международных площадках перед предстоящими выборами в США.

Прогноз курса наличного доллара и евро на субботу и воскресенье

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,60 гривен.

А курс евровалюты на наличном рынке 2−3 ноября будет в пределах коридора: прием от 44,90 до 45,15 гривен и продажа от 45,20 до 45,40 гривен.

В оптовых обменных пунктах (как правило, от 1000 долларов или евро) котировки приема валюты могут быть на 3−5 копеек больше указанных выше котировок приема, а курс продажи валюты гражданам на 2−5 копеек ниже, чем по небольшим суммам. В данном случае, финансисты зарабатывают именно за счет объема операции и поэтому готовы чуть уступать по курсам приема или продажи валюты.



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