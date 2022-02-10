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Производитель одежды Page Industries Ltd сообщила о увеличении чистой прибыли на 13,58 процента до 174,57 долларов США за третий квартал, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, на 13,58 процента увеличения своей консолидированной чистой прибыли. Компания сообщила о чистой прибыли 153,70 корре в год назад.

Выручка от операций выросла на 28,34 процента до 189. За квартал, подвергся обзору, 80 млн долларов США составляли 80,06 млн долларов США за соответствующий период предыдущего бюджета.

Общие расходы PIL составили 963.50 доллара США, увеличившись 31,9 процента в квартале финансов 2021-22, в отличие от 724,94 доллара США за соответствующий период.

Правление компании утвердило третий промежуточный дивиденд в 100 долларов на акцию. Зафиксированная срок выплаты промежуточных дивидендов 18 февраля 2022 года. дате выплат дивидендов — 10 марта 2022 года.

Поскольку мы объявляем о очередном лучшем квартале с нашим самым высоким доходом и PAT, я рад разделить, что импульс продаж значительно вырос во всех наших продуктовых категориях, поддерживаемый расширением нашего портфеля и существующей сетей, по словам управляющего директора PIL Сunder Genomal. Он сказал, что они готовы к траектории роста и остаются оптимистичными в плане обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Электронная коммерция страницы продолжает наблюдать все возрастающую тенденцию и инвестиции в жилье, технологию и логистику не только помогли в успешной реализации, но и обеспечили прибыль.

Page Industries является исключительным лицензиаром JOCKEY International Inc. USA на производство, распределение и маркетинг в Индии, Шри-Ланке, Бангладеш, Непал, Оман, Катаре, Мальдивских островах, Бутане и ОАЭ. Это исключительная лицензия speedo International для индийского рынка.

Доллары Page Industries Ltd торговались по Rs 41,241. 15 на BSE снизился на 2,72 процента с предыдущего закрытия.