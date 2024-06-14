Садоводы Губинского района столкнулись с серьезными трудностями в этом сезоне. Непостоянство погодных условий в апреле и мае нанесло ощутимый ущерб черешневым садам, что привело к резкому снижению урожайности.
«Мы ожидали собрать около 20 тонн черешни, но в реальности сможем получить лишь около двух тонн. Этого недостаточно даже для покрытия наших расходов», — сетует Имран Теймуров, один из местных фермеров.
На этом фоне цены на черешню выросли до 4-6 манатов за килограмм против 3-4 манатов в прошлом году. Но даже повышение цен не сможет компенсировать убытки аграриев.
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Черешневый кризис: губинские фермеры подсчитывают убытки
Черешневый кризис: губинские фермеры подсчитывают убытки