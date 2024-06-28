Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 28.06.2024

В XIV веке Европа лишилась трёх четвертых своего населения из-за чумы. В результате идеи человечества, связанные со Вторым Пришествием, были отодвинуты на второй план. Нечто подобное происходит и сегодня.

Пандемия, старение населения, изменение климата, глобальные вызовы, общее ухудшение состояния мировой экономики меняют не только духовный облик человечества, но и парадигму поведения демиургов — драйверов мировой экономики.

Прогноз ОЭСР на 2024-2025 годы оптимистичен, +3.1-3.2%, что характеризуется как устойчивый рост. Однако Всемирный банк отмечает, что несмотря на улучшение краткосрочных прогнозов, перспективы роста мировой экономики по-прежнему не внушают особого оптимизма.

Ожидается, что в 2024-2025 годах почти в 60% стран, где проживает более 80% населения, темпы роста будут ниже, чем в среднем в 2010х годах. Преобладают факторы риска, которые могут привести к ухудшению ситуации в мировой экономике: геополитическая напряженность, фрагментация торговли, сохранение повышенных процентных ставок, угроза стихийных бедствий, связанных с изменением климата.

Ухудшение долгосрочного прогноза роста мировой экономики — производное от трёх обстоятельств:

Замедление темпов роста главных действующих лиц мировой экономики,

Несостоявшиеся прогнозы большинства центробанков ведущих мировых держав по инфляционной ситуации в мире,

Несочетаемость глобальных результатов научно-технического прогресса с возможностями экономик великих держав.

Во все эти процессы вмешивается фактор риска, который несмотря на высокую степень достоверности прогнозов продолжает называться непрогнозируемым, связанным с неустроенным положением ряда лидеров мировых держав. Эти лидеры наращивают напряженность в мире, и не ищут способы разрешения конфликтов экономическими путями, делая экономику инструментом политических воззрений.

Благая идея католической церкви, связанная с появлением индульгенций — способ снятия стрессов у людей в результате целого века неимоверных страданий, связанных с чумными бунтами, превратилась в межконфессиональное столкновение и привела к новому разделу Европы на реформаторов и контрреформаторов.

Выдающиеся произведения искусства — живописи, музыки, литературы, архитектуры — яркие свидетельства той эпохи. В трёх главных произведениях выдающегося живописца Северного Ренессанса Иеронима ван Эйкена, известного как Иероним Босх, «Семь смертных грехов», «Сад земных наслаждений» и «Корабль дураков» видна идея переломного момента истории Европы.

Картина «Семь смертных грехов» — глубокое философское произведение, правильно олицетворяющее пути развития человечества, раскрывает суть человеческой натуры: стремление к разумной организации мира.

Забегая вперёд, скажу, что считает художник главным грехом — глупость! Именно она наносит больший вред человечеству, чем что-либо другое, даже алчность. Босх говорит, что посадил бы всех глупцов на корабль и отправил бы их на нём. Но нет такого порта, чтобы он мог вместить в себя столь значимый груз.

Возвращусь к идее эссе. Чем напоминает современная эпоха рубеж XIV-XV века и переход к Высокому Возрождению? Если в Средневековье одна эпидемия повторяла другую, а «испанка» унесла 50 миллионов человек в эпоху Первой Мировой войны, то сейчас без какой-либо глобальной эпидемии или войны мы констатируем почти половину от прежних потерь в ходе социально-экономического развития.

Колоссальные страдания, принесённые человечеству научно-техническим прогрессом, свидетельствуют о том, что человечество на перепутье. Если ранее мир пришёл к расколу в своём духовном самосознании — наступила Реформация, а затем последовала Контрреформация, то сейчас наступает глобальное безверие и кризис морализаторства. Все виды морали подвергаются сомнению, и не только христианской морали.

Это отражается на глобальном экономическом развитии, которое сводится к мысли о том, что и один миллиард людей не нужно сохранять, а достаточно вернуться к идеям первых марксистов, включая Мао Цзэдуна, которые утверждали, что «нехай половина человечества помре, зато вторая…» будет процветать.

Но в том-то и дело, что она не будет процветать никогда. Ядерная зима перерастёт в следующий этап: полную деградацию земной жизни, флоры и фауны. Насекомые, такие как комары, и те вымрут.

Все виды ереси, похороненные с приходом христианства в Европу, включая катаров и альбигойцев, возрождены сегодня. По каналам телевидения Европы и мира идут документальные фильмы, рассказывающие о великом дохристианском историческом прошлом. Поражает тот факт, что большинство исторических фильмов представляют собой сериалы о величии человеческой цивилизации до падения Константинополя в 1492 году.

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