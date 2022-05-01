В Украине легализованы виртуальные активы. В будущем есть перспективы развития электронной платежной системы, где будут использоваться электронные деньги. Ими могут стать криптовалюта или электронные гривны. Какие риски несет применение электронных средств и использование цифровых активов для экономики страны и граждан рассказали эксперты.

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С цифровыми активами не все так просто и есть риск стать жертвой спекуляций или атак хакеров, то есть просто потерять средства. Поэтому они несут угрозу как для экономики страны, так и для мировой экономики

, и населения разных стран, считает эксперт, аналитик компании Esperio Александр Болтян. Ведьсвязана с доходами и вкладами каждого отдельного человека, то есть покупательной способностью населения и тем, как оно платить налоги.

Граждане часто вкладываются в криптовалюту, которая не защищена банковской системой и не имеет гарантий роста той прибыли, которую обещают вкладчику. Услышав о больших процентах по виртуальным активам, человек вкладывается не раздумывая. Здесь возникает риск того, что он потеряет деньги по разным причинам – либо курс будет колебаться из-за внешних воздействий, либо он попадет на мошенников, либо его сбережения в виртуальном мире могут украсть хакеры. Таких случаев уже немало. За годы существования цифровых активов были разработаны различные тактики их кражи или нарушения работы технологии Цифровых Активов.

«Ирония настоящего времени следующая. Когда человек выбирает банк, например, он пытается найти максимально безопасную структуру, максимально выгодные условия вложения, положить на банковский счет сумму денег, которую точно покрывает фонд гарантирования вкладов. А когда человек слышит о тысячных процентах доходности криптовалют, которые ничем не защищены, и гарантий получения прибыли на самом деле нет – идет на риск, почти не задумываясь. Это работает алчность. Желание рискнуть и получить большую выгоду гораздо выше желания получить реальную доходность по банковским вкладам или потерять деньги вовсе. Отметим, что цифровые активы подвержены большему, чем обычно, риску злоупотребления рынком, манипулированию рынком и инсайдерским соглашениям со стороны участников рынка из-за отсутствия регулирования, надзора, контроля над рынком и/или ликвидности. Государства уже понимают все подводные камни цифровых активов, а вот люди — нет. Государства, при этом, должны защищать обедневшее население», — говорит Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

Соучредитель Аналитического консалтингового агентства «Украинская Фабрика Мнения», кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко также добавляет, что риски не только в том, что деньги могут украсть или они «сгорят», но и в том, что электронные деньги не являются собственностью пользователя, а с выводом криптовалют возникают вовсе другие проблемы.

«Для электронных платежей и для криптовалют есть общий риск — зависимость от источников электроэнергии и сети Интернет. И есть особые риски, которые происходят из природы этих систем. Электронные деньги — это не ваша собственность, а… собственность эмитента. А все остальные только являются пользователями электронных денег. От эмитента зависит, сможете ли вы их использовать или нет. Криптовалюта — это ваша собственность, но доступ к ее конвертации в деньги зависит от сторонних инструментов, которые вы не контролируете. Сейчас, например, россияне не могут использовать сервисы крупнейших криптобирж из-за блокирования доступа к ним со стороны администрации бирж», — отмечает эксперт.

Как сообщал портал «Комментарии», каковы перспективы применения в Украине криптовалюты и электронной гривны и в чем их отличие.

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