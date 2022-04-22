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Бывшие сотрудники 3D Realms из студии OldSchool Laws Interactive представили олдскульный шутер от первого лица BRUTAL JOHN, который выйдет в раннем доступе для ПК с Windows во втором квартале 2022 г. Демо-версия игры доступна уже сегодня. Игроки получат полную и отточенную примерно получасовую демо-версию.

BRUTAL JOHN — это динамичный ультражестокий олдскульный шутер от первого лица, в котором сумасшедшая сюжетная линия о технологиях майнинга криптовалют сочетается с геймплеем из культовых классических шутеров, таких как Duke Nukem, Serious Sam, Doom, Soldier of Fortune.

Лузилиан, злой мутант, захватил мир с помощью технологий крипто-майнинга. Он главный майнер во вселенной. Кто контролирует крипто-майнинг — контролирует мир. И только один человек может это остановить — Брутальный Джон. Действие игры происходит в 2090 году — криптовалютные технологии смогли полностью завоевать мир, из-за чего мир оказался на грани катастрофы — мировая экономика

была разрушена, а вся атмосфера загрязнена вредными выбросами, производимыми всеми заводами в мире, чтобы поддерживать высокий хешрейт майнинга.

Брутальный Джон — крутой парень. Он полон решимости покончить с криптовалютной империей Лузилиан. Чтобы решить эту проблему, Джон заручится поддержкой своего боевого друга Джессики и своего верного гончего-хакера по имени «Шварцнольд фон Дог», или просто Брутальный Пёс.

Ключевые особенности:

Настоящий олдскульный шутер, вдохновленный лучшими шутерами 90-х.

Сумасшедший сюжет. Спасите мир от майнинга.

Полностью жестокое уничтожение инопланетян. Разорвите врагов на части разнообразным разрушительным оружием.

Безумные битвы с боссами: от сумасшедших поваров и генералов до огромных мозговых машин и толстых инопланетян.

Стильная ретро-графика.

Секреты и пасхальные яйца.

Исследуйте разные локации: космические станции, города, Дикий Запад, пещеры, казино, горнодобывающие фабрики и т. д.

Превосходный динамично меняющийся олдскульный саундтрек от VM-Sound.

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