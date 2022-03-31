Электронная коммерция требует внедрения все новых платежных инструментов. Продвигать многие продукты стало удобно через социальные медиа. Сначала создавались специальные сайты, которые использовали системы оплаты, разрабатываемые самостоятельно. Это требовало получения разрешительных документов.

Но появился новый, более удобный инструмент — платежная ссылка. Принцип ее работы похож на обычную. Достаточно просто расположить такой код рядом с описанием товара. Иногда удобнее отправить его на электронную почту или через мессенджер. Покупатель может получить его по смс.

Продавец использует шлюз, который на основании предоставленных данных создает линк. Перейдя по этому адресу, клиент попадает на страницу для ввода реквизитов. Для него доступны разнообразные способы оплаты заказа:

Электронный кошелек.

Обычная или виртуальная карта, в том числе и кредитная.

СБП.

Мобильные платежи (сервисы типа Google Pay).

Преимущества

Не требуется сложная техническая настройка, а значит и услуги соответствующих специалистов.

Не нужна разрешительная документация.

Оптимальный дизайн.

Удобство и безопасность для продавца и покупателя. Продавцу нужно только заполнить информацию о платеже. Есть есть интеграция с кассой, то просто использовать функцию «Добавить позицию».

Возможность отслеживать продажи, быстро осуществлять возврат.

Быстрая оплата

Счет-ссылка позволяет быстрее оформить заказ, чем оплата по реквизитам. Он подходит для любой разновидности бизнеса. Особо актуальны такие платежные линки для тех, у кого нет своего портала. Платежная ссылка действительна ограниченное количество времени. Продавец может задать его сам. Она может быть одноразовая и многоразовая.

Также в настройках указывается, кто оплачивает комиссию, получение уведомления на электронную почту, перенаправление пользователя после успешной оплаты, информация, которую должен предоставить плательщик.

Сумму платежа может определять тот, кто переходит по ссылке, либо поставщик услуги. Это тоже указывается в настройках. Первый случай актуален, к примеру, в случае с получением донатов или пожертвований.

Опции, указываемые в разделе «Настройки», зависят от сервиса, который генерирует ссылки. В большинстве случаев использование сервисов по созданию ссылок бесплатно. Но устанавливается комиссия. Счет-ссылка позволяет выполнить перевод мгновенно, в отличие от многих других способов.

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