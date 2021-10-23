В воскресенье, 24 октября «Бумага» проведет прямую трансляцию 8 лекций научного фестиваля Science Bar Hopping. Тема — ренессанс, который наука переживает благодаря ученым: они не только меняют мир своими открытиями, но и рассказывают об этом публично. За один вечер в барах столицы выступят 42 лектора. Организаторы — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) и «Бумага».

Все трансляции пройдут в московском паблике фестиваля во «ВКонтакте».

19:00. «Коронавирус и мировая экономика

: Большой институциональный сдвиг»

Лектор — экономист, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан

20:30. «В чем польза астрономии?»

Лектор — ученый-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Сергей Попов

19:00. «Как большие данные сломали классическую статистику»

Лектор — приглашенный преподаватель ВШМ СПбГУ, ЕУ СПб и НИУ ИТМО Георгий Милютин

20:30. «Зачем развивать бизнес-мышление, если ты не предприниматель?»

Лектор — доцент кафедры стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ Анастасия Ласковая

19:00. «Робототехника. Почему это касается всех?»

Лектор — руководитель направления центра робототехники «Сбер» Михаил Владимиров

20:30. «Искусственный интеллект в медицине: хайп, надежда и страх?»

Лектор — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник в Институте искусственного интеллекта AIRI Виктор Гомболевский

19:00. «Жизнь с искусственным интеллектом»

Лектор — CTO Neurus Иван Талалаев

20:30. «Еда будущего: как напечатать стейк?»

Беседа директора по стратегии 3D Bioprinting Solutions Антона Элемосо и основателя проекта «ВкусВилл. Практика» Евгения Щепина

Записи будут доступны после трансляции. Если хотите посетить фестиваль офлайн, успевайте зарегистрироваться на последние лекции.

Партнеры мероприятия — ВШМ СПбГУ, «ВкусВилл» и OKKO. Официальная соцсеть события — «ВКонтакте».

Дата: 24 октября

Ссылка: sciencebarhopping.ru

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) и «Бумага» проводят фестиваль с 2018 года. За это время прошло 9 мероприятий и 218 лекций в барах Петербурга и Москвы. Фестиваль посетили 9500 гостей, а трансляции посмотрели 4,2 млн зрителей.





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