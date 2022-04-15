В рамках выставки TransRussia 2022 также состоялась 2-я отраслевая конференция «Логистика в электронной коммерции». Ключевой тезис мероприятия — будущее развития электронной торговли за логистикой. Этот тренд просматривается как среди интернет-магазинов, так и среди маркетплейсов.

По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет на рынке произойдет консолидация: останутся несколько крупных маркетплейсов и много нишевых. Что касается самой логистики, основная часть будет развиваться в рамках последней мили. Если сейчас крупные игроки развивают пункты выдачи заказов, то в будущем эксперты прогнозируют постоматы в каждом подъезде.

А вот сегмент курьерской доставки, несмотря на бурный рост сегодня, будет значительно трансформирован. По мнению специалистов, городская инфраструктура не приспособлена под большое количество курьеров. Как вариант их может частично заменить пневмопочта. Главным трендом в логистике электронной коммерции по-прежнему остается роботизация, автоматизация и развитие искусственного интеллекта.

О тенденциях развития e-commerce в металлургии и металлоторговле можно будет узнать во время Всероссийскую конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», которую ИИС «Металлоснабжение и сбыт» проведет 6 июня в Москве.

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