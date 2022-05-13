Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, которую считают нынешней супругой президента Р Ф Владимира Путина, а также против его родственников и бывшей супруги. Об этом сообщает Правительство Британии.
Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что по декларациям Путин владеет небольшой квартирой в Санкт-Петербурге, двумя советскими авто, прицепом и гаражом, известно, что его состояние записано на семью, друзей детства и выбранную элиту.
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«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина и затягивающий пороки в его ближайшем окружении. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит», — отметила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Кто оказался под санкциями
- Алина Кабаева
- Анна Зацеплина, бабушка Кабаевой
- Людмила Очеретная, экс-супруга Путина
- Игорь Путин, двоюродный брат
- Михаил Путин, родственник
- Роман Путин, двоюродный брат
- Михаил Шеломов, двоюродный брат
- Александр Плехов, близкий товарищ Путина
- Михаил Клишин, исполнительный директор Банка Россия
- Владимир Колбин, сын товарища детства и делового партнера Петра Колбина
- Юрий Шамалов, брат бывшего зятя Путина Кирилла
- Виктор Хмарин — российский юрист и бизнесмен, товарищ и родственник Путина.
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Напомним
4 мая Великобритания ввела новые санкции против России. Также страна намерена перекрыть стране-оккупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.