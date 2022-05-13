Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, которую считают нынешней супругой президента Р Ф Владимира Путина, а также против его родственников и бывшей супруги. Об этом сообщает Правительство Британии.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что по декларациям Путин владеет небольшой квартирой в Санкт-Петербурге, двумя советскими авто, прицепом и гаражом, известно, что его состояние записано на семью, друзей детства и выбранную элиту.

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«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина и затягивающий пороки в его ближайшем окружении. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит», — отметила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Кто оказался под санкциями

Алина Кабаева

Анна Зацеплина, бабушка Кабаевой

Людмила Очеретная, экс-супруга Путина

Игорь Путин, двоюродный брат

Михаил Путин, родственник

Роман Путин, двоюродный брат

Михаил Шеломов, двоюродный брат

Александр Плехов, близкий товарищ Путина

Михаил Клишин, исполнительный директор Банка Россия

Владимир Колбин, сын товарища детства и делового партнера Петра Колбина

Юрий Шамалов, брат бывшего зятя Путина Кирилла

Виктор Хмарин — российский юрист и бизнесмен, товарищ и родственник Путина.

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Напомним

4 мая Великобритания ввела новые санкции против России. Также страна намерена перекрыть стране-оккупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.

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