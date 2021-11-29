Воронеж. 29.11.2021. ABIREG.RU – Топ-100 – Почитать пахнущую свежей типографской краской книгу – или же открыть электронную версию на планшете? Очевидно, что при ответе на этот вопрос люди разделятся на два лагеря. А что же выбрать: сходить в атмосферный магазин за книгой или, лежа на диване, сделать заказ на дом? Тоже спорный вопрос. Тем не менее, что доставка, что покупка в розничном магазине для бизнеса в Черноземье – это прибыль. «Абирег» в рамках журнала Топ-100 решил поговорить с совладелицей воронежской сети книжных магазинов Татьяной Лариной и узнать о развитии книжного бизнеса. Как сегодня развивается книжная электронная коммерция вместе с розничной торговлей? Как конкурировать с маркетплейсами? И чего ждать от E-commerce в ближайшем будущем?

– Многие компании стали отмечать, что во время пандемии их оборот, благодаря резко возросшей востребованности онлайн-покупок, увеличился в несколько, а то и в десятки раз. Произошло ли подобное с вашим интернет-магазином «Амиталь»?

– Объемы интернет-продаж увеличились по сравнению с 2019 годом. В 2020-м они приросли примерно на 50%, но никаким образом эти показатели не заместили объемы продаж розничной сети «Амиталь». Наш интернет-магазин составляет где-то порядка 6% от общего объема продаж компании. Несмотря на то, что пандемийный скачок в прошлом году произошел, это не меняет и не заменяет возможности розничных офлайн-магазинов.

– То есть сегодня розничная торговля для «Амиталь» остается в приоритете?

– Несомненно. Для нашего интернет-магазина, как и для любого другого, очень важными являются пункты выдачи, которыми и выступают наши магазины. Вообще где-то порядка 70% в интернет-торговле приходится на них, небольшой процент пользуется в нашем регионе курьерской доставкой. Во время локдауна мы были вынуждены закрыть магазины, соответственно, были закрыты и пункты выдачи, поэтому люди просто-напросто не могли воспользоваться этим ресурсом. Сейчас у электронной торговли эта схема также осталась. У кого много пунктов выдачи, тот хорошо развивается. В городах можно увидеть, как, например, Ozon соседствует с Wildberries, когда они находятся буквально в соседних подъездах. Чем больше пунктов выдачи у интернет-магазина, тем увереннее он себя чувствует. Мы отдельные от магазина пункты выдачи не открываем по России, это очень затратно. Это является неким ограничением для нашей работы, в частности, для развития интернет-магазина.

– А как, на ваш взгляд, в Черноземье обстоит дело с логистикой? Доступны ли пункты выдачи для жителей?

– На мой взгляд, доступно так же, как и для других крупных городов России, потому что есть компании, которые на этом специализируются. Продуктовый ритейл присоединился ко всем и хочет тоже съесть кусок пирога. Насколько я знаю, у Х5 Retail есть планы развития магазинов, как пунктов выдачи интернет-заказов. Их пандемия подтолкнула. Они развивают у себя схемы доставки и выделяют места в магазинах, где есть автоматизированные ячейки.

– Какова сегодня выручка «Амиталя», если говорить и о розничной торговле, и интернет-продажах?

– Показатели 2021 года до вот этой четвертой волны ковида практически у всей книжной индустрии были одинаковыми. Все ставили планы – достигнуть допандемийных цифр, то есть объема выручки товарооборота 2019 года. До настоящего времени нашей компании это удавалось. Мы удержались на плаву, не сократили людей, смогли сохранить практически всю сеть книжных магазинов. В сентябре этого года мы получили награду – стали лучшей книготорговой сетью России. Сейчас ковид снова вносит свои коррективы, запреты на работу, QR-коды. Поэтому мы уже вряд ли сможем говорить о том, что по итогам года показатели 2019-го будут достигнуты.

– Во время пандемии насколько выручка упала?

– До 90% в апреле 2020 года. Это очень жестко было для нас. В целом, по итогам 2020 года компания вышла с минус пятью процентами от товарооборота 2019 г., мы смогли с августа частично компенсировать потери и восстановить всё.

– Как вам удалось остаться на плаву при таком серьезном падении выручки?

– У нас очень хороший коллектив. В этом году нашей компании исполняется 30 лет. У нас много людей, которые работают очень давно. Люди с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации. Какую-то часть месяцев мы выплачивали минимальные заработные платы, какой-то месяц коллектив уходил без содержания. Тяжело было договариваться с торговыми центрами, где находится ряд наших магазинов. Торговые центры практически не хотели снижать цену и настаивали, чтобы мы платили полную арендную плату. 2020 год привил всем нам некий навык работы в тяжелых условиях. Самая большая угроза – это очередной локдаун. Ведь никто не объявляет в стране чрезвычайное положение, государство не хочет брать на себя нагрузку по выплате людям денег, поддержке. В основном, это перекладывается на бизнес, но запас прочности у разных компаний разный, поэтому кто-то закрывался. Мы выдержали, но не дай бог еще один локдаун…

– Сколько магазинов было закрыто в пандемию насовсем?

– Мы закрыли два магазина там, где не смогли договориться с арендодателями.

– Вернемся к главной теме. Заметили ли вы неожиданный спрос на какие-то товары во время пандемии именно в электронной коммерции?

– В электронной коммерции спрос увеличился в августе на книги для развития детей и учебную литературу. Если помните, в 2020-м было непонятно, пойдут дети в школу или нет. В меньшей степени прирост был на художественную литературу для детей и подростков. Спрос поднялся в основном на всё, что было связано с обучением – из-за предстоящей дистанционки.

– Если сравнить допандемийный и пандемийный товарообороты, что изменилось?

– Если мы говорим по сегментам, то практически ничего не изменилось. Немного поднялся спрос на некнижную группу товаров. Люди стали покупать всевозможные досуговые вещи, то, чем можно занимать себя, когда сидишь дома – вроде настольных игр или пазлов.

– Как вы сейчас развиваете свой сайт?

– В основном, по статистике, 70% покупателей и пользователей заходят сейчас со смартфонов. Поэтому визуализация витрины интернет-магазина в мобильной версии, подстройка его под потребности пользователя является очень важным. Вообще всё, что касается интернет-торговли, требует работы IT-специалистов, а стоимость услуг этой категории работников резко возросла в прошлом году и продолжала расти в 2021-м. Мы, естественно, работаем, пытаемся изменить и улучшить сайт, но зачастую всё упирается в деньги. Останавливаться мы не собираемся, потому что понимаем: ассортиментное предложение у нас на уровне хороших интернет-магазинов, за ценами и ценообразованием мы тоже следим. Тем не менее, по каким-то технологическим возможностям мы отстаем, но не кардинально.

– В чем, на ваш взгляд, главное отличие при покупках в розничных магазинах и в интернете?

– Если заходишь в интернет-магазин, то подборки, которые предлагают, присылают потом на вашу почту, ограничены спектром вашей покупки. Когда же приходишь в настоящий книжный магазин, то попадаешь в определенную атмосферу, получаешь удовольствие от покупки вживую, окунаешься в царство книг. У интернет-магазинов линейка продукции длиннее, но в ней надо много копаться, искать. А приходя в магазин и пытаясь найти, например, книги по философии, ты проходишь через массу других книг. У тебя есть возможность вспомнить о матери, о муже, о ребенке, ты можешь подумать об их интересах и приобрести для них книгу. Это совсем разные ощущения. Поэтому, конечно, электронную торговлю мы будем развивать, но при этом мы много вкладываем и в усовершенствование офлайн-магазинов. Замечу, что у интернет-магазинов 70% покупателей – это женщины.

– С какими проблемами столкнулась ваша компания в электронной коммерции в 2020-2021 годах?

– Основная проблема – развитие и появление маркетплейсов, это главная конкурентная угроза. В профессиональном кругу мы много обсуждаем, как сосуществовать с этим, как работать с ними, как выживать интернет-магазинам. Какие-то предложения есть. Я думаю, решение будет за издательствами, как производителями продукта. Пока мы работаем, присматриваемся, но сами на маркетплейсах не выставляемся.

– Почему не хотите выставляться на маркетплейсах?

– Книги – это уникальный товар. Например, какие-нибудь кружки или ручки можно одни и те же делать на разных китайских заводах и выставлять на маркетплейсах, как разный товар. Книжный рынок во многом определяется тем, что какую-то книгу, права на которую есть у определенного издательства, другое издательство выпустить не может. Мы не говорим об общей классике, права на которую находятся у многих издательств. Здесь идет речь об авторских правах, принадлежащих какому-либо издательству и приобрести их, кроме как не у него, нигде нельзя. Если, например, вышел новый Виктор Пелевин, то права принадлежат издательству «Эксмо» и они занимаются реализацией тиража через книготорговые компании или сами на маркетплейсах. Поэтому, покупать у них же и рядом выставляться на одних и тех же электронных площадках не вижу смысла.

– Много ли конкурентов вообще в книжной сфере и сложно ли выдерживать конкурентоспособность?

– Конкурировать всегда и сложно, и интересно. Любой нормальный интернет-магазин может продавать куда угодно, поэтому нам часто приходят заказы из Хабаровска, из Ямало-Ненецкого округа, из Москвы. Здесь опять же всё зависит от того, сколько денег ты вкладываешь в рекламу, в раскрутку. Цена – тоже немаловажный фактор конкурентоспособности. Кроме этого, еще является достаточно важным некое доверие к магазину, к бренду.

На мой взгляд, региональные интернет-магазины, которые достаточно небольшие в сравнении с федеральными, всё равно имеют свое место на рынке за счет доверия покупателей. К тому же большие интернет-магазины и маркетплейсы очень много вкладывают в автоматизацию. С одной стороны, плохо, что у нас не хватает денег поднять сервис на этот уровень автоматизации. С другой стороны, в этом, оказывается, есть и определенный плюс. Когда человек попадает всё время на робота, не может добиться адекватного ответа от искусственного интеллекта, он начинает нервничать, психовать, формируется негативное отношение к этому конкретному интернет-магазину. В случае с небольшим интернет-магазином покупатель всегда может дозвониться до кол-центра, до наших операторов и вживую разобраться с возникшей проблемой. Ощущения ненужности тебя, как покупателя, не возникает.

– Какие успехи можете выделить за время существования интернет-магазина за последние несколько лет?

– Основным плюсом стало то, что мы смогли продавать свою продукцию не только в зоне нашей работы – в Центральном Черноземье, но и в другие города России.

– Вы сотрудничаете с региональными издательствами. Как это сотрудничество происходило во время пандемии? Изменилось ли что-то?

– Все издательства в 2020 году изменили в сторону уменьшения свой редакционный портфель (количество книг, готовящихся к изданию – прим. ред.). Это касается и федеральных издательств, и региональных. Было уменьшено количество книг, готовящихся к выпуску. В 2021 году началось наращивание ассортимента, стало выходить много новинок. Можно сказать, книжный рынок только-только начал восстанавливаться, выплывать из пандемийной трясины.

– Вы работаете с воронежскими региональными изданиями или с черноземными в целом?

– Мы работаем со всеми издательствами Центрального Черноземья, но дело в том, что в других областях достаточно мало издательств. Большее количество – это сами авторы, которые на свои деньги или на деньги спонсоров издают книги. Федеральная сеть «Читай-город» с ними не работает. Мы всегда поддерживали региональных авторов и бережно к ним относились. Нам хотелось сохранить культурные традиции региона. Основная миссия компании «Амиталь» – изменение окружающего мира в лучшую сторону через пропаганду чтения и книг. Это отвечало нашей миссии, и мы всячески их поддерживали. Место на полках магазинов и нашим местным авторам, и местным издательствам мы всегда находили.

– Вы осуществляете доставку во все регионы Черноземья и не только. А конкретно в ЦФО – где наибольший спрос книжной продукции?

– На первом месте Воронежская область. Здесь книги читают больше. Возможно, это связано с интеллектуальным и образовательным потенциалом города. А может быть, за счет того, что город является миллионником. На втором месте Липецкая область, на третьем месте – Курская, на четвертом – Белгородская.

– Заказывают ли книги черноземных авторов в крупных городах России?

– Да, но в основном это связано с неким маркетингом самих авторов. Если писатель пробивается и побеждает на каких-то конкурсах, тогда его берут в федеральную раскрутку. Таким образом, любой писатель из глубинки может дать о себе знать. Если речь идет об авторах, которые неизвестны на федеральном уровне, то крайне большая редкость, что когда-то кто-то из другого региона покупает такую книгу.

– А какие угрозы могут появиться на пути развития электронной коммерции?

– Я не могу за всех говорить. Если речь о книжной торговле, то для нас это угрозы общие – торговля гипермаркетов книгами и маркетплейсы. То есть, когда ты можешь зайти туда или открыть сайт и купить сразу всё – от пиджака до раскраски, т.е. это большой ассортимент, который может предлагаться в этих магазинах. Сегодня узкоспециализированные интернет-магазины, как и наш, начинают проигрывать широкопрофильным маркетплейсам. Но при этом, когда клиент делает целевую покупку, когда он что-то ищет непосредственно среди книг в той или иной тематике, он всё равно заходит в специализированный магазин.

– А как на ваш взгляд, есть ли смысл открывать новые офлайн-магазины, допустим, в новых городах, если при этом развивается электронная коммерция?

– Открывать магазины смысл есть, потому что это точка входа в категорию товара. Потенциальный покупатель может не думать о книгах, но идя по городу и увидев книжный случайно, он может задуматься о покупке книги. Книжные магазины, которые органично вписаны в городскую культурную среду, являются устоявшимися социокультурными центрами, площадкой для встреч, местом, где проводятся различные мероприятия. Поэтому, не открывая такие магазины, мы обедняем город.

Кстати, интересный пример. К началу пандемии практически все говорили, что стрит-ритейл не интересен, что людям удобнее посещать магазины в торговых центрах. Теперь же, мнение изменилось, магазины в ТЦ стали не столь привлекательны, потому что люди боятся идти туда из-за большого скопления посетителей и возможности заражения. В приоритете для новых открытий теперь «магазин у дома», магазины в спальных районах.

– Какая самая прибыльная книжная продукция сегодня?

– Учебная литература.

– Назовите любимые книги читателей «Амиталя».

– Они меняются. Но на протяжении 5-7 лет самыми популярными являются книги по психологии. Это не только у нас, это по всей России.

– Финальный и самый любопытный вопрос. Вы как совладелец «Амиталя» много читаете?

– Я не просто читаю, я очень много читаю. Литература у меня на первом месте.