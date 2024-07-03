Основной тренд электронных продаж, который сейчас шагает по миру, – это интеграция коммерции в повседневную жизнь клиента. Среди путей реализации такого тренда – внедрение искусственного интеллекта в e-commerce, упрощение онлайн-платежей и социальная коммерция. Основные тезисы выступления старшего директора Visa по цифровым решениям в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александра Стельмаха, которого на «Форуме предпринимателей 2024» проинтервьюировал CEO Kasta Андрей Логвин.

Прямая речь Александра Стельмаха сокращена и отредактирована для ясности.

Придут ли SuperApp

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