Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

ЕС опасается давать Украине деньги под залог активов России. Без обещанных снарядов и оружия в бюджете Украины разрыв на $4 млрд. Кризис на шоколадном рынке. Как подорожание золота в мире отражается в Украине. Возобновление экспорта железной руды. Рекордный рост мошенничества.

Чем еще запомнилась бизнес-неделя – в новом обзоре от LIGA.net

Экспорт железной руды возобновляется

Украина является одной из самых больших стран по добыче железной руды. Железная руда используется для выплавки стали и чугуна.

До полномасштабного вторжения России наша страна была крупнейшим производителем этого сырья (не считая РФ) и занимала шестое место в мире с показателями в 81 млн тонн в год. Большинство руды Украина экспортирует. Следовательно, зависима от своих контрагентов.

Война повлекла за собой значительное падение производства и экспорта. Украина выпала из десятки мировых изготовителей. Ее нишу заняли производители из Казахстана и Ирана.

По итогам января 2024 года Украина увеличила экспорт железной руды на 93,9% по сравнению с предыдущим месяцем – до 3,11 млн тонн. Если брать январь 2023 года, то показатель вырос в 3,4 раза. Благодаря этому выручка украинских компаний горно-металлургического комплекса (ГМК) за январь текущего года составила $296 млн, что в 2,1 раза больше месяц к месяцу и в 2,7 раза год к году.

Крупнейшими экспортерами железной руды из Украины являются три холдинга – Метинвест Рината Ахметова, FERREXPO Константина Жеваго и АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

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На что пойдет $60 млрд помощи США для Украины

17 апреля 2024 года Палата представителей США обнародовала текст законопроектов о внешней помощи для Израиля, Украины и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

В законопроекте о помощи Украине предусматривается ассигнование в $60,8 млрд. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что голосование за пакет состоится в эту субботу, 20 апреля 2024-го.

LIGA.net рассказывает, что входит в пакет помощи США для Украины и дает детализированный список на выделяемые средства.

Известно, что $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

Остальные средства распределяют на:

$11,3 млрд на текущие военные операции США в регионе;

$13,8 млрд на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг;

$7,9 млрд в качестве прямой финансовой помощи в кредит с возможностью аннулировать 50% долга после 15 ноября 2024 года с учетом пересмотра Конгрессом;

с возможностью аннулировать 50% долга после 15 ноября 2024 года с учетом пересмотра Конгрессом; $26 млн на продолжение надзора и подотчетности за помощью и предоставляемым Украине оборудованием.

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Украина на грани аварийных отключений электроэнергии

Российские оккупанты с марта планомерно разрушают украинскую маневровую генерацию – тепловые и гидроэлектростанции, позволяющие держать баланс энергосистемы.

В настоящее время, ориентируясь на официальные источники, известно о том, что полностью разрушены две теплоэлектростанции (ТЭС) государственной компании Центрэнерго – Змиевская в Харьковской области и Трипольская – в Киевской.

Разрушена Харьковская ТЭЦ-5 Юрия Бойко. Сильно повреждены и местами полностью разрушены все шесть ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Атакованы и выведены из строя две гидрогенерирующие установки Днепровской ГЭС в Запорожье, оператором которых является государственное Укргидроэнерго.

15 апреля на встрече с коллегами в Брюсселе министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что враг лишил страну 7 ГВт мощности генерации. Для сравнения, летом 2021 года общая мощность потребления электроэнергии в стране составляла около 15 ГВт.

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Кризис на шоколадном рынке

Кризис на шоколадном рынке из-за дефицита какао-бобов и, как следствие, их высокой стоимости, продолжается. Это сказалось на цене шоколадных плиток. Особенно тех, где высокое содержание какао.

Какао-бобы начали дорожать еще в начале 2023 года. К его концу цена выросла с $2,6 тыс. за тонну до $4000.

Это нарушило сравнительно постоянную динамику цен, установившихся с 1960-х годов. Стоимость тонны бобов не превышала $2,5-3 тыс. Лишь однажды в 1977 году их цена возросла. Тогда исторический максимум составил $5400 за тонну. В конце марта этого года цены побили и этот рекорд, достигнув отметки в $10,08 тыс. за тонну.

В такой ситуации есть несколько причин. Среди них – неблагоприятные погодные условия. Ведущие экспортеры какао-бобов в мире – две страны западной Африки: Кот-д’Ивуар и Гана. Их доля в мировом производстве какао достигает 70%.

Более глобальная проблема, которая приводит к падению производства какао-бобов, – нерентабельность их выращивания. Как отмечает Международная организация по какао (International cocoa organization, ICCO), его производством в большинстве своем занимаются мелкие владельцы. Более 90% мировых фермеров какао имеют земельные наделы от 2 до 5 гектаров.

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Как мировой рост золота отражается в Украине

Цена слитков золота за унцию металла (31,1 г) выросла с начала года на 13% до $2330 за унцию. Только за первую неделю апреля стоимость повысилась на 4%. И растет дальше.

Среди возможных причин – мировая инфляция, предстоящие выборы в США, обеспокоенность центральных банков геополитикой, неизбежность понижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) или все вместе.

Несмотря на ажиотаж на мировых рынках, в Украине его влияние на финансовую систему минимально. Эхо этих процессов возможно только корректировкой цен на ювелирных или нумизматических рынках.

Что касается финансово-банковской сферы, то недавно у украинцев была возможность открытия счетов в банках в золоте с начислением процентов в виде граммов и возможности забрать его либо физически, либо в эквиваленте стоимости. Но финучреждения, пытавшиеся работать по «золотым депозитам», еще до начала полномасштабного вторжения прекратили продвижение таких продуктов для широкого круга клиентов.

Нацбанк не покупает золото на внешних рынках. Хотя допускает покупку этого металла внутри страны как лома. Для чего ежедневно формирует цену.

Цены закупки Нацбанком меньше, чем в ломбардах, куда украинцам проще сдать этот металл. Средняя цена золота в ломбардах Украины составляет 3100 грн/грамм за золото 999 пробы.

Как свидетельствуют официальные данные , физический объем золота в резервах НБУ с 2021 года остается на уровне 27,1 тонны. Это немногим более 4% общих активов.

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Рост мошенничества бьет рекорды

Рекордные 24 000 уголовных дел о мошенничестве открыли в первом квартале 2024 года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора, передает Опендатабот.

В среднем в этом году открывают по 8000 дел в месяц, тогда как в прошлом году – почти 7000. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был меньше в четыре раза – 2000.

Только 3400, или 14%, всех зарегистрированных дел в начале 2024 года дошли до суда. Еще более 2000 производств было закрыто. За соответствующий период прошлого года в суд поступило лишь 10% открытых производств, а в 2021 году — 19%.

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Без обещанных снарядов и оружия в бюджете Украины разрыв в $4 млрд

Украине пришлось внепланово осуществить $4 млрд расходов из бюджета за неимением обещанного партнерами оружия, рассказал министр финансов Сергей Марченко во время выступления на министерском круглом столе в рамках весеннего собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Он отметил, что в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов.

«Это повлекло за собой ситуацию, когда правительство было вынуждено авансировать средства на закупку необходимого вооружения и техники. В этом году мы уже приблизили дополнительные $4 млрд на закупку патронов и амуниции, необходимых для защиты и деоккупации территорий. Отсутствие или задержка в поддержке Украины вызывает увеличение фискального разрыва и негативно влияет на нашу способность противостоять врагу на фронте», – цитирует министра пресс-служба Минфина.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается $27 млрд. Уже есть заверения от ЕС на сумму около $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд и другие. Критически важным вопросом является утверждение Конгрессом США пакета помощи Украине.

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ЕС боится давать Украине деньги под залог активов России

Большая семерка (G7) в среду, 17 апреля, подтвердила готовность использовать замороженные российские активы в пользу Украины, но не смогла договориться о конкретном плане. Американское предложение дать Украине деньги под залог этих активов пока не нашло поддержки в Европейском центробанке, пишут Financial Times и Reuters.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард перед министерской встречей признала, что скептически относится к такой идее. По ее мнению, такой механизм содержит существенные юридические риски.

«Переход от замораживания активов к их конфискации, к распоряжению ими – это то, к чему нужно относиться очень внимательно», – сказала она в Вашингтоне. Лагард предупредила, что использование российских активов может стать «нарушением международного порядка, который вы сами хотите защищать; какой вы бы хотели, чтобы Россия уважала».

Новое предложение – привлечь заемные средства под будущие доходы от российских активов – впервые озвучил на прошлой неделе, выступая в Киеве, Далип Сингх, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, отвечающий за международную экономику.

Такой подход также поддерживает Великобритания.

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ПриватБанк рассматривает возможность выхода на рынки ЕС

ПриватБанк, крупнейший государственный банк Украины, рассматривает возможность выхода на иностранные рынки, сказал председатель правления Герхард Беш в интервью Forbes.

«Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект», – сказал он. Другой вариант – попытаться выйти на рынок Германии, где больше всего украинских переселенцев.

Пока что ПриватБанк оценивает целесообразность такого шага.

«Что мы можем получить? Это лишь репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, мы теперь международные? Или мы действительно рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет», – сказал Беш.

Банк планирует определиться по этому вопросу до конца года.

По словам Беша, ПриватБанк заинтересован в расширении клиентской базы, но это должно быть органично: «Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем».

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Минагрополитики прогнозирует урожайные потери

В 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине снизится до 74 млн тонн, прогнозирует Минагрополитики. Это означает падение примерно на 10% по сравнению с прошлогодним урожаем, который составил 82 млн тонн.

Министерство подчеркнуло, что это предварительный прогноз, потому что фактический результат зависит от погоды.

В прошлом году, например, сначала прогнозировали лишь 63,5 млн тонн урожая, а получилось собрать почти на 30% больше.

В этом году в Украине посевные площади зерновых и зернобобовых культур будут несколько меньше, чем в прошлом – 10,6 млн га (в 2023 году было 11 млн га). Среди масличных увеличиваются площади посева сои, тогда как подсолнечника и рапса почти не изменятся.

Украинская зерновая ассоциация в марте спрогнозировала, что новый урожай будет 76,1 млн тонн.

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