Проект VerSous возвращается в Московский Экспоцентр 21-23 марта, чтобы собрать на одной площадке все необходимое для старта своего дела и масштабирования существующего бизнеса, а также лучшие практики и опытных экспертов в рамках деловой программы мероприятия.

«Понимая, как важен нетворкинг, коллаборации и живое общение в бизнес-процессах, мы хотим сделать самую масштабную по количеству и разностороннюю по направлениям платформу для встреч, поиска бизнес-партнеров и обмена знаний», — говорит основатель проекта, генеральный директор EMTG Екатерина Сойак.

Бизнес-маркет 2023 года представит франчайзинговые и вендинговые компании, производителей оборудования для бизнеса

, разработчиков и интеграторов IT и платежных решений, компании, оказывающие юридические, бухгалтерские, аудиторские, рекламные и иные услуги. VerSous ориентирован на широкий круг как начинающих, так и опытных предпринимателей, а также специалистов из различных отраслей.

Среди участников VerSous 2023 можно будет увидеть такие компании, как СушиWok, Гемотест, KitVending, Rheavendors, БелМаркет, Colizeum, One Price Coffee, Unicum, TopGun, Телеметрон, Пятерочка, СтильПарк, СВШ, Stardogs и многие другие.

Деловой форум VerSous пройдет сразу в 5 залах и соберет ключевых экспертов из следующих сфер: «франчайзинг», «вендинг и системы автоматизированной торговли», «маркетинг», «электронная коммерция» и «бизнес и технологии будущего». Самые актуальные темы бизнеса, горячие дискуссии, полезные бизнес-лайфхаки, нетворкинг и многое другое ждет всех посетителей VerSous в течение 3-х дней.

Традиционное обучение для потенциальных, начинающих и действующих франчайзеров пройдет в дни выставки. В «Школе франчайзеров» опытные эксперты расскажут, как создать франшизу и избежать фатальных ошибок, осветят юридические аспекты франчайзинга, а также поделятся наиболее действенными инструментами и техниками продвижения и продажи франшизы.

VerSous – это не только про бизнес, но и про инновации и технологии будущего. Финалисты конкурса инноваций в вендинге и системах самообслуживания VASA будут представлены в специальной конкурсной зоне на VerSous. Этапы сбора заявок и отбора конкурсантов пройдут в онлайн формате. 21 марта состоится церемония награждения победителей конкурса в категориях «техническое устройство», «техническое решение» и «расходные материалы и обслуживание».

Для справки: прошлогодний VerSous посетили 5 тысяч гостей, 130 компаний приняли участие в бизнес-маркете, результатом чего стали сотни соглашений и сделок.

Организатор, компания EMTG, специализируется на проведении B2B выставок и конференций. С 2003 года команда EMTG провела 115 мероприятий международного уровня, в которых приняли участие свыше 3000 компаний и более 270 000 предпринимателей из 50 стран.

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