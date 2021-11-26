Правительство Соединенных Штатов объявило, что высвободит 50 миллионов баррелей нефти из своих «стратегических резервов», чтобы справиться с повышением цен на бензин, которое сказывается на кармане граждан.

Это согласованный шаг, который не ограничивается Соединенными Штатами. Правительству Джо Байдена удалось убедить другие крупные экономики, такие как Китай, Япония, Великобритания, Индия и Южная Корея, также высвободить часть своих стратегических резервов и тем самым помочь увеличить предложение на рынке нефти.

В течение последних полутора лет поток нефти был ограничен в результате соглашения между странами ОПЕК и другими крупными производителями, такими как Россия, которые стремились держать рынок под контролем, чтобы поддерживать цены.

Соединенные Штаты тщетно пытались убедить членов ОПЕК в целесообразности более ускоренного увеличения поставок нефти в ответ на восстановление мировой экономики

после воздействия пандемии, но эти производители сделали выбор в пользу постепенного и ограниченное увеличение.

То, что Белый дом теперь решает прибегнуть к стратегическим резервам, чтобы справиться с подобной ситуацией, является беспрецедентной мерой, которая, кроме того, может вызвать напряженность в отношениях со странами ОПЕК, по мнению аналитиков.

В прошлом Соединенные Штаты прибегали к Стратегическому нефтяному резерву (SPR) в чрезвычайных обстоятельствах, например, во время войны в Персидском заливе 1991 года или после разрушительных последствий урагана Катрина в 2005 году, который затронул большую часть нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе.

Но администрация Байдена смотрит на то, что «Американские потребители ощущают влияние высоких цен на топливо на заправочных станциях и их счетов за отопление; и американские предприятия также потому, что предложение нефти не поспевает за спросом в то время, когда мировая экономика

восстанавливается после пандемии», — говорится в заявлении Белого дома.

Средняя цена на бензин в США во вторник составила 3,40 доллара США за галлон, что на 62% больше, чем за год, когда она составляла 2,11 доллара США. В стране, где нефть по-прежнему является основным источником энергии, составляя около 35% поставок, этот рост заметен.

Если к этому добавить другие элементы, такие как проблемы в цепочках поставок, вызванные пандемией, в результате в США в октябре прошлого года была зафиксирована инфляция в 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким показателем за 30 лет.

Несмотря на это, неясно, приведет ли эта инициатива к значительному снижению цен на нефть или, если это произойдет, будет ли она иметь длительный эффект. В этот вторник цена на нефть марки Brent (эталон для Европы) и WTI (эталон в США) выросла, а не упала.

Аналитики считают, что это объясняется тем, что рынки уже ожидали объявления о выпуске нефти из стратегических запасов.

Окончательное воздействие этой меры будет зависеть от двух факторов: способа добычи нефти и реакции стран ОПЕК +.

Инициатива Байдена может вызвать напряженность в отношениях со странами ОПЕК +, которые еще до того, как эта мера стала официальной, предупредили, что считают ее ненужной, и предупредили, что они, вероятно, примут меры по этому вопросу, если крупные потребители решат использовать свои стратегические резервы.

Эксперт Алдакири поясняет, что страны ОПЕК + снова встретятся в начале декабря, чтобы решить, продолжать ли увеличение добычи, ожидаемое в этом месяце. Если они решат не увеличивать добычу, они могут смягчить некоторый ценовой шок, к которому стремится инициатива Байдена.

«Мяч находится на территории ОПЕК +», — предупреждает Алдакири.

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