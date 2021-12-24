759 пораженных целей: «килл лист» беспилотника Байрактар.

«Под Воронежем проходят занятия с офицерским составом по противодействию средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ударному БПЛА Байрактар ТБ2. В качестве задач для РЭБ указывается срыв управления, срыв передачи данных с БПЛА и навигационного обеспечения, а также рабочие частоты его оборудования и методы воздействия», сообщают сегодня российские Telegram-каналы.

На данный момент Байрактар является нерешенной проблемой для российской ПВО. Малая заметность беспилотника сильно снижает дальность обнаружение Байрактара радарами войсковой ПВО ВС России. В то время как оптико-локационная камера Байрактара американо-канадского производства Wescam MX-15 фирмы L3Harris позволяет вести разведку на дальностях до 50 км, подсвечивать и сопровождать цель лазерным дальномером на дальность 20 км, и производить пуски управляемых бомб на дальность до 14 км, беспилотник остается невидимым и недосягаемым для большинства российских зенитно-ракетных комплексов.

Портал Oryx, который ведет анализ видео и фото пораженной боевой техники, составил список из 759 целей, которые были достоверно поражены ударами Байрактаров во время боевых действий в Ливии, Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе и в Украине.

Часть пораженных целей, однако, могла быть не уничтожена полностью, а получить повреждения и впоследствии быть отремонтированной, но в самый критический момент эта техника была выведена из строя.

Однако боевая эффективность потрясающая. При этом потери Байрактаров в Сирии и Карабахе минимальные, и никакого риска и никаких потерь для своего личного состава.

Oryx привел следующий боевой счет Байрактаров в Карабахе:

— 88 танков, 34 бронемашины, 137 буксируемых орудий, 17 самоходных орудий, 61 РСЗО, 21 зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО – Оса, Стрела-10 и Тор-М2КМ, 2 ЗРК С-300, шесть радаров ПВО, два оперативно-тактических ракетных комплекса Эльбрус, и 185 грузовых и легковых автомобилей.

— Собственные потери – два Байрактара.

Боевой счет Байрактаров в Сирии:

— 31 танк, девять бронемашин, 22 самоходных орудия, шесть буксируемых орудий, 11 РСЗО, три новейших российских зенитно-ракетных комплекса Панцирь, один радар ПВО; 22 автомобиля.

— Собственные потери – четыре Байрактара.

Отработка российскими системами РЭБ постановки целевых помех Байрактару направлена прежде всего на препятствование его применению в качестве летающего командного пункта и разведывательного комплекса.

Байрактар обеспечивает ситуационную осведомленность на любом участке фронта и возможность управления боем, корректировку и целеуказание для различных систем вооружения.

Наличие над головой летающего сенсора с целеуказанием на 20 км, дополненного наземными сенсорами с такими же данными, позволяет по-новому организовать боевую работу и выставляет новые требования к средствам поражения, это новая доктрина и новая тактика.

Турция вокруг станции Wescam MX-15 построила целый комплекс вооружений и применения высокоточного оружия.

Во-первых, ракетный комплекс TRLG-230 калибра 230 мм с боевой частью в 42 кг и дальностью действия до 70 км запускается со спутниковой навигацией в заданный район, но на конечном участке траектории наводится по лазерному целеуказанию с Байрактара.

Во-вторых, по такому же принципу может осуществляться наведение 250-ти авиабомб QFAB-250LG – система наведения Байрактара «подхватывает» бомбу и наводит по лучу лазерного дальномера с беспилотника с дистанции до 12 км.

В-третьих, Байрактар в Карабахе обеспечивал целеуказание для артиллерии, реактивных систем залпового огня и для израильских ракетных комплексов Spike-LR с дальностью пуска до 32 км с телевизионной системой наведения.

Для Украины работа российского РЭБ – это основание для дальнейшего совершенствования системы связи и управления Байрактарами, которые установлены на ранних сериях беспилотника от американской компании Viasat, а на новых моделях – от турецкой компании Aselsan.

И надо проводить реформу армии согласно современным вызовам, а это война сетецентрическая, война сенсоров, дронов, высокоточного оружия. Война будущего – это прежде всего война интеллекта.

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