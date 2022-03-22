Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» приглашает к участию в республиканской конкурсной программе Белагропромбанка «Стартап-марафон»!

С 1 марта 2022 года в Белагропромбанке стартовал прием заявок для участия в конкурсной программе «Стартап-марафон». Партнером программы выступил Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» с целью взаимодействия по поддержке студенческого стартап-движения и малого инновационного предпринимательства.

Конкурсная программа – это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие и поддержку стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране, в котором могут принять участие как начинающие обладатели стартап-идеи, так и действующие стартапы Беларуси. Побороться за денежные призы и получить экспертную поддержку смогут разработчики инновационных технологий в следующих номинациях:

AgroTech (технологии в сельском хозяйстве);

Creative (цифровые технологии в медиа, дизайне и культуре и др.);

Fintech (финансовые технологии, сервисы и электронная коммерция);

TechNet (передовые производственные технологии).

Формат проведения конкурсной программы предполагает механизм трансформации инновационных идей в практически реализуемые и успешные бизнес-проекты с дальнейшей кооперацией с корпоративными клиентами Белагропромбанка. Конкурсная программа будет проходить в три этапа.

В рамках образовательного этапа команды смогут детально проработать свои бизнес-идеи, подготовить рабочую модель бизнес-проекта и разработать бизнес-план. Те, кто справится с задачей, смогут принять участие в акселерационном этапе, который ориентирован на более зрелые стартапы. Акселерационный этап – это возможность проработки элементов бизнес-модели для достижения финансовой устойчивости проекта, подготовка презентации проекта к участию в финальной конференции под руководством бизнес-трекеров. Финальным этапом стартап-марафона станет республиканский DemoDay, который позволит презентовать стартапы перед членами экспертного совета, партнерами, потенциальными инвесторами и получить инвестиции на дальнейшее развитие стартапа.

Главный приз конкурсной программы – четыре гранта по 500 базовых величин для победителей в каждой номинации. Кроме того, участники получат возможность экспертной и финансовой поддержки со стороны партнеров конкурсной программы.

Если вы обладатель стартап-идеи (стадия Pre-Seed), разработчик инновационных технологий (стадия Seed) или действующий стартап (стадия Alpha), участвуйте в конкурсной программе «Стартап-марафон»! Вы узнаете, как правильно запустить стартап, бизнес-трекеры помогут вам правильно построить бизнес-модель и просчитать экономическую эффективность вашего продукта, а также вы сможете презентовать свои проекты инвесторам и получить дополнительные инвестиции!

Чтобы принять участие в стартап-марафоне:

Подробности на странице конкурса или по телефону +375 29 608-23-07.

Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»