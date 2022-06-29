Беларусь будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за невозможности проведения платежей в инвалюте в связи с западными санкциями. Об этом говорится в сообщении белорусского правительства, передает Интерфакс-Украина.

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«Эта мера вынуждена и обусловлена невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Согласно решению власти, исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка Р Б на дату платежа.

Напомним

Ранее правительство Беларуси решило, что будет рассчитываться по своим обязательствам перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком в белорусских рублях.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд.

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В последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал». В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.

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Ранее «Минфин» писал, что после отказа Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга Россия будет оплачивать его в рублях.

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