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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба будут сотрудничать в сфере биотехнологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

В «Великом камне» подписан меморандум о взаимопонимании между группой биотехнологической и фармацевтической промышленности Кубы («БиоКубаФарма»), Администрацией индустриального парка «Великий камень», Белорусской медицинской академией последипломного образования, а также Управляющей компанией холдинга «Белфармпром» и Научно-практическим центром ЛОТИОС.

«Документ будет содействовать научному развитию и взаимодействию в областях, которые представляют интерес для фармацевтической и биотехнологической промышленности обеих стран, а также внедрению новых продуктов и технологических платформ в сфере биотехнологий», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители кубинской компании посетили инновационный центр и ознакомились с условиями, созданными для работы стартапов в «Великом камне».

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

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