Рейтинговое агентство Moody’s признало, что Беларусь допустила дефолт по своим евробондам, выплатив очередной купон в беларуских рублях. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Беларусь должна была в конце июня выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Министерство финансов Беларуси заявило, что платеж в валюте невозможен из-за санкций, поэтому выплату произвели в беларуских рублях.

13 июля истек так называемый грейс-период, в течение которого Беларусь могла передумать и заплатить долларами.

В Moody’s указали, что погашение валютного долга в беларуских рублях означает дефолт.

Таким образом Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу почти сразу после своего ближайшего союзника России.

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Сейчас в обращении находятся пять выпусков беларуских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. В последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года. В августе Беларусь должна выплатить купон сразу по четырем выпускам облигаций на общую сумму почти $85 млн.

Андрей Водяный

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