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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь до 2030 года планирует переориентировать 25% экспорта техники на рынок Африки. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал министр промышленности Александр Рогожник, сообщает БЕЛТА.

«После того как с российского рынка ушли основные поставщики техники, перед нами ставилась задача заполнить эту нишу. И если бы это не сделали мы, это бы сделали другие. И сейчас на российском рынке было бы еще сложнее работать», — сказал Александр Рогожник.

Министр отметил, что, решая эту задачу, были несколько упущены рынки стран дальней дуги. «Но уже результат есть. Начались хорошие поставки в Зимбабве, Никарагуа. Очень хорошо мы продвинулись на рынке Узбекистана. Мы построили там мультибрендовый центр белорусской техники, два таких центра дополнительно строятся. Конечно, это и проекты, о которых говорил Президент, — Экваториальная Гвинея, Нигерия, Зимбабве, ЮАР и другие», — подчеркнул он.

По словам Александра Рогожника, до 2030 года ставится задача переориентировать 25% экспорта на рынок Африки.-0-

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