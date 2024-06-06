Согласно опросу менеджеров по экспорту, проведённому Торговой палатой Финляндии, местные компании больше не ведут бизнес в России, сообщает сегодня, 6 июня, телерадиовещательная корпорация Yle.

Из финских хозяйствующих субъектов, принявших участие в опросе, только 2,2 процента указали, что всё ещё продолжают процесс выхода из России.

Однако, согласно опросу, ни одна компания североевропейской страны «не ведёт реальный бизнес» на российском рынке.

93 экспортные компании из разных уголков Финляндии ответили на опрос менеджеров по экспорту, проведённый Торговой палатой страны в конце прошлого месяца.

Из-за ухода с российского рынка финские компании потеряли почти 4 млрд евро, сообщала в марте 2023 года газета Helsingin Sanomat. Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, потеряв € 1,7 млрд. О своем уходе из России она объявила ещё в мае 2022 года. Далее была указана финская строительная компания YIT, потери которой в результате ухода из России составили около € 440 млн. Производитель шин Nokian Tyres потерял € 300 млн. Сильно пострадал также и финский авиаперевозчик Finnair, его потери в результате свёртывания деятельности в России составили почти € 150 млн.

Напомним, Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям, которые Евросоюз ввëл в отношении РФ после начала специальной военной операции, и с того времени эту североевропейскую страну стали преследовать большие экономические трудности, вплоть до вступления в рецессию и рекордных показателей числа банкротств среди местных компаний.

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