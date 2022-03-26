АБУ-ДАБИ, 25 марта, 2022 (WAM) — Компания Barq EV, специализирующаяся в области умной мобильности и логистических решений, объявила сегодня об официальном запуске начала своей деятельности в ОАЭ. Планируется, что стартап будет предоставлять своим клиентам интегрированный пакет продуктов и услуг, способствующих улучшению качества доставки грузов на последней миле. Эта инициатива соответствует усилиям ОАЭ по поддержке роста секторов логистики, транспорта и электронной коммерции в ОАЭ.

Во время церемонии, организованной в отеле Emirates Palace в столице Абу-Даби, компания заявила, что стремится решить проблемы доставки в нескольких отраслях, таких как электронная коммерция, логистика и транспортировка медицинских препаратов, с помощью своих экологически чистых электромобилей.

Соучредитель компании Ахмед Сухейл Фарис Аль Мазруи отметил, что ОАЭ имеют проверенный опыт, не имеющий аналогов на Ближнем Востоке, в инкубировании инновационных идей и проектов. Это стало результатом поддержки правительством стартапов и развивающихся компаний путем создания идеальной бизнес-среды и технологических инкубаторов, а также предоставления соответствующей инфраструктуры для работы.

Он заявил: «Объявление о запуске Barq и ее передовых технологий в области мобильности представляет собой крупную инициативу и важную веху в наших планах развития компании. Мы стремимся быть в авангарде экологически чистых секторов мобильности в регионе, где мобильность является важной частью стратегии компании и существенным фактором для улучшения «зеленого следа» в городских застройках».

Аль Мазруи добавил: «Благодаря своей развитой инфраструктуре ОАЭ были и остаются инкубатором инноваций и лидером в использовании всего того, что перспективно для сохранения своей роли в области устойчивой мобильности и улучшения здоровья и безопасности всех членов общества. Мы с нетерпением ждем запуска и внедрения наших выдающихся продуктов, добавляя их к ряду новаторских и инновационных инициатив, запущенных и поддерживаемых ОАЭ во всех областях».

Между тем, соучредитель и генеральный директор компании Абдулла Абу Шейх заявил: «ОАЭ, стремясь реализовать свое видение и директивы своего мудрого руководства по сохранению окружающей среды и внедрению концепций устойчивого развития, поддерживают все глобальные усилия по содействию трансформации в сторону экологически чистой системы мобильности. ОАЭ продолжают свои усилия по решению экологических проблем и улучшению качества жизни людей во всем мире, что проявляется сегодня в их успехах в значительном сокращении выбросов, связанных с транспортным сектором, благодаря новаторским планам и инициативам, охватывающим все смежные области».

Он продолжил: «Запуск компании представляет собой важный шаг для наших проектов в области экологически чистых электромобилей. Мы в Barq гордимся тем, что используем наш опыт и усилия для содействия преобразованиям в транспортном секторе страны», пояснив в то же время, что диверсификация видов транспорта в стране поддержит ее усилия по продвижению устойчивого развития, а также ограничению негативных последствий изменения климата.

Абу Шейх добавил, что под его мудрым руководством и наставлениями Barq надеется продолжить работу бок о бок со своими партнерами, чтобы сделать Абу-Даби первым городом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, который примет эту новаторскую систему и внедрит самые важные современные технологии, способствующие развитию устойчивого, экологически чистого транспортного сектора, и позиционирует эмират как мирового лидера в этой области.

http://wam.ae/en/details/1395303033627