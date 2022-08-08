Главный стратег по американским акциям в финансовом конгломерате Barclays Маниш Дешпанде заявил, что у ФРС есть шансы провести «мягкую посадку». Вместе с тем в интервью для Business Insider аналитик допустил падение рынка США на 5−10% даже без наступления глубокого экономического спада.

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Позиция стратега

«Даже если у нас будет „мягкая посадка“, есть опасения, что мы можем увидеть падение рынка с текущих уровней на 5−10%», — отметил Дешпанде.

Он указал на три основные причины для реализации этого сценария: ухудшение оценок со стороны аналитиков, падение доходов самих компаний и переход населения от потребления товаров к потреблению услуг, в то время как корпоративные прибыли в гораздо большей степени определяются потреблением товаров, чем потреблением услуг.

В связи с этим Дешпанде посоветовал инвесторам по крайней мере в краткосрочной перспективе захеджировать риски или сохранить определенную сумму наличных.

«Наш базовый сценарий заключается в том, что рост замедлится, но мы можем избежать откровенной рецессии, по крайней мере, в США», — предположил стратег Barclays.

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Вместе с тем Дешпанде указал также на «реальные риски» стагфляции, в особенности в Европе.

«Люди думали, что уровень инфляции связан с проблемами цепочки поставок, и что в конечном итоге он снизится сам по себе. За последний год ситуация изменилась. Теперь очевидно, что нам придется действовать жестко, вплоть до наступления рецессии», — заключил он.

Ранее главный инвестиционный директор Crossmark Global Investments и бывший главный стратег по американским акциям в BlackRock Боб Долл спрогнозировал, что индекс S&P 500 может упасть минимум на 10%, до 3600 пунктов, даже если ФРС США все же удастся провести «мягкую посадку». Долл добавил, что в случае наступления рецессии биржевой индикатор и вовсе может приблизиться к отметке в 3200 пунктов.

Дешпанде назвал акции компаний, которые он считает привлекательными в текущих условиях. Среди акций роста эксперт предпочитает акции технологических компаний с большой капитализацией, таких как электронная коммерция, как FAANG и тому подобное. «Это более стабильные компании, поэтому мы продолжаем их любить», — пояснил он.

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Эксперт отметил, что сейчас происходит формирование долгосрочных тенденций и посоветовал инвесторам это использовать. Одной из таких тенденций является переход к облаку. «Нам нравятся акции, связанные с облачной инфраструктурой», — сказал он.

В то же время Дешпанде предупредил, что вложения в акции Европы связаны с большим риском, чем в США, а в акциях некоторых стран Азии есть больше возможностей. «Нам нравятся китайские акции, но мы покупаем их только с помощью колл-опционов», — заключил он.