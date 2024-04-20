Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара до конца апреля.

Как передает «Хвиля», об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Так, по словам Лесового, в последнюю декаду апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах устоявшихся трендов. При этом колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

Банкир отметил, что при режиме «управляемой гибкости» будут наблюдаться почти ежедневные валютные изменения, как в сторону роста, так и снижения курсов. Однако любые изменения не будут выходить за рамки правил рынка: ведь почти полностью исключен резкий обвал или скачок курсовых показателей.

Как и раньше, Нацбанк займет активную позицию на безналичном рынке, объемами и частотой валютных интервенций, направляя курс в безопасные коридоры.

Курс валют в Украине

Важным, по его словам, также будет оставаться то, что межбанк будет диктовать условия наличному рынку, финучреждения в процессе курсообразования будут полагаться именно на курсовые показатели безналичного рынка.

Таким образом, как и раньше, на валютном рынке сохранится разница между курсами межбанка и наличного рынка (в зависимости от валюты он может составить в среднем до 0,5-0,7 грн), однако курсовые коридоры изменений будут почти одинаковыми.

«Важным в указанный период также может стать постепенная активизация наличного рынка в преддверии Пасхи. Так с 26 апреля вплоть до 10 мая будет медленно расти количество валютных операций, и по сравнению с началом апреля этот показатель может увеличиться в среднем на 10-15%», — спрогнозировал Лесовой.

По его мнению, в предпраздничный период граждане чаще продают валюту, что сразу сказывается на курсовой политике: курсы покупки постепенно снижаются. В этом году ожидается курс покупки (ориентировочно с 26 апреля по 10 мая) может снизиться до 2% от базового курса (на момент начала периода повышенного спроса). В деньгах это составит ориентировочно 0,5-0,8 гривен.

Касательно основных показателей рынка, Лесовой спрогнозировал, что они будут следующими:

валютные коридоры: на межбанке 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро, на наличном рынке 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

В свою очередь средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% от понедельников.

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«Таким образом, в конце апреля общая ситуация на валютном рынке сохранится в имеющихся трендах: частые, но незначительные валютные изменения не повлияют на общие показатели рынка. В то же время на наличном рынке можно ожидать определенное оживление из-за приближающейся Пасхи. Однако любые изменения, сопровождающие приближение праздника, следует считать ситуативными, временными. То есть, такими, что не способны разрушить достаточно прочную систему валютных изменений», — добавил банкир.

Напомним, украинцев предупредили о скачке курса доллара.

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