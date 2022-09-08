Во ІІ квартале банки заработали на торговле валютой 12,4 млрд грн – в шесть раз больше, чем за такой же период прошлого года, свидетельствуют данные НБУ. По результатам июля показатель вырос еще больше, до 19,1 млрд грн. Какой из банков больше всего заработал на курсовой разнице и будут ли получать сверхдоходы от валютообменных операций банки и в дальнейшем.

Режим нескольких курсов валют, фактически существующий с первых недель полномасштабной войны, позволил банковской системе неплохо заработать на валютообменных операциях и стать прибыльным.

Еще в августовском «Обзоре банковского сектора» Нацбанка указано, что во ІІ квартале прибыль банковского сектора от операций по купле-продаже иностранной валюты выросла по сравнению с прошлогодним показателем с около 2 млрд грн до 12,4 млрд грн.

Также показательно, что возросла и доля результата купли-продажи валюты в операционных доходах банков. По результатам ІІ квартала она достигла 22,5%. По итогам января – марта было всего 6,6%, во ІІ квартале 2021-го – 4,5%.

Продолжат ли банки зарабатывать на этом деньги?

Как банки возвращались на рынок

В июле банкам удалось перекрыть убытки первых шести месяцев года. Впервые с начала войны банки получили чистую прибыль – 3,4 млрд грн. Это произошло именно за счет увеличения результата от операций купли-продажи валюты: на 1 июля они выросли до 15,5 млрд грн, а на 1 августа – уже до 19,1 млрд грн.

Напомним, что до середины апреля банки не могли продавать физлицам инвалюту вообще. Позже НБУ снял это ограничение и разрешил населению покупать валюту в банках при условии, что курс не больше чем на 10% выше официального. Также банки могли продавать только ту валюту, которую продали другие клиенты.

С 20 мая НБУ вообще упразднил ограничения на фиксированный курс +10% и банки смогли самостоятельно решать, по какому курсу продавать валюту (ограничение по объему сохранилось). Это позволило банкам значительно увеличить свои доходы от сделок по купле-продаже инвалюты.

По данным НБУ, средний курс купли/продажи банками наличной валюты во ІІ квартале 2022 года составил 33,89–34,32 грн/$, тогда как официальный курс НБУ составил 29,25 грн/$.

«Банки зарабатывают на разнице между курсами купли и продажи, – комментирует эксперт по банкам и банковскому надзору «Case Украина» Евгений Дубогрыз. – По официальному курсу покупали у бизнеса (в основном у экспортеров) и по официальному + 1% покупали у НБУ, а продавали по рыночному курсу уже с третьей декады апреля, то есть по тому курсу, который банки могли устанавливать самостоятельно».

Кто больше всего заработал на валюте

Будут ли расти доходы банков от валютообменных операций в дальнейшем? Скорее всего, да, поскольку значительный разрыв между официальным и рыночным курсом сохраняется.

Топ-10 банков, больше всего заработавших на операциях по купле-продаже инвалюты Фото forbes.ua

С 21 июля НБУ скорректировал официальный курс гривни на 25%, до 36,56 грн/$, а рыночный средний курс купли/продажи валюты в банках Украины составляет 40,4–41 грн/$. То есть тенденция сохраняется, считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Банки и далее будут зарабатывать на разнице между официальным и рыночным курсом, однако их доходы несколько уменьшатся, добавляет он. Ведь сейчас разница с официальным курсом составляет 10%. В июне – 21%, в июле – 18%.

Наибольшую прибыль от валютообменных операций получил закономерно государственный ПриватБанк: 8,3 млрд грн на 1 августа. На втором месте Универсал Банк (monobank) – 3,1 млрд грн, третий результат у «Ощадбанка» – 944 млн грн.

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