Европейский центральный банк находится в состоянии готовности из-за потенциальной угрозы кибератак на европейские банки из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает «Экономическая правда».

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Европейский центральный банк готовит банки к возможной кибератаке со стороны России, на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной, сообщили два человека, знающих этот вопрос.

Банки проводят киберигры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.

Между тем, Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации укреплять свою устойчивость к кибербезопасности на фоне углубления напряженности вокруг Украины.

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Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, включая МИД. СБУ заявила, что утечка персональных данных в результате атаки не произошла. Украина заявила, что за атакой стоит Москва.

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