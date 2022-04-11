Спикер — Антон Перелыгин, руководитель проекта Компания WECONN, обсудит с участниками онлайн-конференции следующие вопросы:

— Что такое электронная коммерция?

— Современные тренды в электронной коммерции (рост, локализация и спецификация маркетплейсов, сокращение издержек на маркетинг и поиск новых партнеров).

— Виды электронных площадок по взаимоотношениям продавец-покупатель:

B2°С, B2B, B2G.

— Различие между B2°С и B2B (скорость совершения сделки, объемы сделок, стоимость размещения).

— Электронная торговая B2°С площадка Amazon.de. Как на ней работать?

— Электронные торговые B2B площадки. Как они устроены? Почему они так успешны на примере IndustryStock, Fordaq.

— Разбор успешных кейсов с площадок.

— Новые направления (Азия, Африка, Восток).

WECONN — консалтинговое агентство в сфере экспорта. Помогает российским компаниям находить иностранных партнеров и организовать экспорт продукции на зарубежные рынки, в т.ч. страны Азии, Африки и Востока. Единственный официальный представитель крупных европейских электронных торговых площадок IndustryStock и Fordaq на территории РФ и СНГ.

Вебинар пройдет 13 апреля в 11:00. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/19378309/10083303.

«Как сегодня в новых реалиях вести электронную коммерцию? Как повлияли на е-commerce введенные ограничения? Что ждет электронные торговые площадки и каковы перспективы их участников? Уверен, что 13 апреля мы найдем ответы на все вопросы по данной теме», — прокомментировал вице-президент — директор департамента внешнеторговых операций Банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Напоминаем, самые оперативные рекомендации по ведению ВЭД собраны на специальном телеграм-канале Банка — ВЭД 360: https://t.me/vedsovet. Здесь экспортеры и импортёры найдут последние новости рынка, информацию по санкциям, рекомендации экспертов, меры поддержки со стороны государства, Банка и пр.