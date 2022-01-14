Аналитики Bank of America повысили рекомендации по еврооблигациям Украины до «выше рынка» с «отвечающими рынку» после последних переговоров президентов РФ и США, а также улучшения фундаментальных показателей благодаря прогрессу с МВФ и бюджетной консолидации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Аналитики ожидают, что при сохранении суверенитета по итогам эскалации конфликта на востоке страны Украина может получить увеличенную экономическую, финансовую и военную помощь от США, ЕС и МВФ, как и в 2014 году, что должно обеспечить устойчивость существующего долга.

В то же время, они ожидают, что любое фактическое военное противостояние, вероятно, приведет к краткосрочной, но значительной распродаже украинских активов.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что очередные воинственные заявления представителей России привели к падению котировок еврооблигаций Украины в четверг на 2−4,7% (в зависимости от срока погашения), в результате чего ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых.

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Цена наиболее «коротких» бумаг с погашением в этом году потеряла 2%, в результате чего ставка по ним подскочила с 10,6% до 14,25%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году снизились в цене на 2,9%, что привело к росту доходности примерно с 10% до 12,2%. В результате теперь ставки этих долларовых бумаг выше, чем аналогичные по срокам гривневых облигаций внутреннего госзайма.

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