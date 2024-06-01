Байден считает, что такое решение суда еще раз подтверждает «американский принцип».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал решение суда присяжных признать эксчельника Белого дома Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловых документов накануне президентских выборов в 2016 году.

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На прессконференции Байден заявил, что такое решение суда еще раз подтверждает «американский принцип, что никто не может быть выше закона».

«Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден», — сказал Байден.

Кроме того, Байден напомнил, что экспрезиденту предоставлены все возможности для юридической защиты в суде.

«Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей как вы», — сказал американский лидер.

Байден также напомнил, что присяжные выслушали все аргументы, а после тщательного обсуждения вынесли единодушный вердикт о вине Трампа по всем 34 пунктам обвинения.

Байден также добавил, что говорить о том, что решение было сфальсифицировано — это «опрометчиво и рискованно», а также «безответственно».

«Это опрометчиво и опасно, безответственно для любого говорить, что его решение сфальсифицировано только потому, что не нравится приговор», – заявил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп избрал себе советника на случай возвращения в Белый дом.

Кроме того, мы ранее информировали, что экспрезидент США Трамп признан виновным по уголовному делу.

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