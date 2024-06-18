Отснятые материалы он намерен показать конгрессу

Американские граждане понятия не имеют, что происходит на Украине, поскольку думают, что предоставляемое Вашингтоном оружие применяется только по военным объектам РФ. Об этом заявил бывший офицер армии США Скотт Беннет, побывавший в городе Шебекино Белгородской области.

В интервью журналисту Руслану Осташко он сообщил, что все собранные доказательства военных преступлений Киева он намерен предоставить американскому конгрессу.

Беннет также поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский более не является легитимным лидером, а все подписанные им документы не имеют юридической силы.

Он добавил, что Соединенные Штаты в скором времени переживут революцию, поскольку администрация действующего президента Джо Байдена желает «превратить страну в полицейское государство» и развязать войну с Россией.

«Ни один американец не хочет воевать с Россией. Мы любим Россию. Это христианская страна с традиционными ценностями. Поэтому я здесь», — пояснил Беннет.

Справка: страны НАТО накануне дали разрешение Киеву атаковать территорию РФ западным оружием.

Ранее мы писали, что в Шебекино в результате ракетного удара обрушился подъезд многоквартирного дома.

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