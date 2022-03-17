Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг провёл в Исламабаде пресс-конференцию по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши, сообщает сегодня, 17 марта Radio Pakistan.

Шалленберг заявил, что его сопровождают 20 бизнесменов будучи мировыми лидерами в различных областях, таких как водородная энергетика, инфраструктура, туризм и зелёные технологии, они ищут новые рынки, в том числе в Южной Азии. По его словам Пакистан и Австрия также стоят плечом к плечу в борьбе с экстремизмом и терроризмом и Вена хочет мира и стабильности в Афганистане.

Куреши со своей стороны заявил, что обе стороны наметили пути продвижения существующих двусторонних отношений, а нынешние переговоры были посвящены торгово-инвестиционному сотрудничеству. Он сообщил, что австрийские бизнесмены проведут переговоры со своими пакистанскими коллегами и советником по вопросам торговли для дальнейшего изучения возможностей сотрудничества. По мнению Куреши у Пакистана существует потенциал стать центром региональной торговли.

Глава МИД Пакистана также выразил надежду на положительный исход переговоров между Россией и Украиной. Пакистан выступает за диалог и дипломатию и считает, что война не является решением. Куреши напомнил, что кризис на Украине воздействует на экономики стран за пределами Европы, в том числе на развивающиеся страны, к которым относится Пакистан. В качестве примера он привёл рост цен на нефтепродукты.

Куреши сообщил, что Пакистан направил Украине гуманитарную помощь и желает создания гуманитарного коридора для страны.

EADaily напоминает, что Пакистан выступает против санкций и конфронтации между крупными игроками. Исламабад не признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик, но при этом намерен развивать экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией.