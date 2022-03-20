Австралия предоставит Украине минимум 70 000 тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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«Австралия признана на международном уровне ведущим и надежным поставщиком энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны России», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля, что станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением.

Австралийская компания Whitehaven Coal будет организовывать соответствующую отправку. Сейчас по правительственной линии вместе с украинской стороной отрабатывается вопрос скорейшей поставки.

Стоимость угля и его доставки будут покрываться правительством Австралии.

Напомним

16 марта Украина стала частью энергетической системы Евросоюза и присоединилась к ENTSO-E.

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После этого перетекание электроэнергии между Украиной с одной стороны и Беларусью и РФ с другой стало невозможным. Украина полностью интегрируется с европейским рынком, со всеми его преимуществами и недостатками.

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