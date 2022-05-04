Один из лидеров акций протеста, организуемых парламентской оппозицией с конца прошлого месяца, вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Франции в центре Еревана зачитал сегодня, 4 мая, «общественное требование» отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В обращении, в частности, указывается, что глава правительства закавказской республики провалил защиту армянских интересов на переговорах по Карабаху, довел дело до войны и поражения осенью 2020 года.

Далее Пашиняну вменяется тот «факт», что мог предотвратить войну и избежать тысяч жертв, но не сделал этого.

Третьим пунктом «обвинения» значится обещание премьера, данное в июне 2021 года, до досрочных парламентских выборов в республике, вернуть в течение одного-двух месяцев из Азербайджана армянских пленных, которые до сих пор они не возвращены.

Кроме того, Сагателян напомнил об обещаниях Пашиняна о «резком экономическом росте».

«Исходя из этого, Никол Пашинян нелегитимен. У него нет мандата на новые уступки и он должен подать в отставку», — подытожил оппозиционер.

Он сообщил, что депутаты двух оппозиционных фракций отправились в парламент, чтобы озвучить это «общественное требование».

Вице-спикер призвал организованно направиться к парламенту, но не идти ни на какие провокации, не захватывать никаких зданий. Власть, по его словам, не в зданиях, а на улице, в руках людей.

Как сообщало EADaily, Служба национальной безопасности Армении выступила ранее в среду с заявлением о возможной попытке захвата здания парламента республики.

Напомним, с 25 апреля парламентская оппозиция в лице двух политических блоков «Армения» и «Честь имею», которые возглавляют соответственно экс-президенты республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян, проводит акции протеста с главным требованием — отставка премьер-министра Никола Пашиняна.