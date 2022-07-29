В свете визита командующего португальской армией в Клайпеду командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что со следующего года сотрудничество между силами двух стран будет расширяться.

«Сегодня мы договорились с командующим португальской армией, что это сотрудничество значительно укрепится, разрастется и станет более всесторонним со следующего года, и мы, вероятно, найдем больше перспектив для сотрудничества не только военно-морских сил, сил специальных операций, но также в составе других сил», — заявил в четверг на пресс-конференции литовский генерал-лейтенант Рупшис.

«И присутствие их кораблей, что очень актуально для нас на Балтийском море, со стратегической точки зрения, так и наличие своих сухопутных частей, взаимодействие, особенно усиление береговой охраны, защитного потенциала в морских портах и перенятие португальского опыта, безусловно, очень важны для нас», — добавил он.

Командующий португальской армией Антониу Силва Рибейро заявил, что укрепление сотрудничества свидетельствует о приверженности НАТО.

«Хотя Португалия — самая удаленная на запад страна, наше присутствие в таких странах, как здесь, так и в Румынии, демонстрирует равенство нашего Североатлантического союза, нашу приверженность миру и безопасности. О наших планах мы поговорим позже, но основная идея заключается в том, чтобы усилить свое присутствие в Литве. Я и генерал работаем над этим, и это главная причина, по которой я здесь», — сказал Рибейро.

В Клайпеде в четверг португальские и литовские военные провели показательные учения на базе ВМС.

Они используют корабль ВМФ и катера специального назначения, чтобы показать, как взаимодействуют снайперы, спецназовцы и другие силы.

По словам ВРупшиса, Литва начала сотрудничество с Португалией в 2002 году, подписав оборонное соглашение. В 2007 году на авиабазу Шауляй в Литве прибыли первые португальские летчики. С тех пор истребители и экипажи этой страны пять раз выполняли миссии воздушного патрулирования НАТО. С 2015 года в Литву для обучения и участия в учениях приезжают португальские военнослужащие.

С этого года литовские офицеры участвуют в учебной миссии Европейского Союза в Мозамбике, к которой они присоединились по просьбе Португалии, подчеркнул Рупшис.

«Каждый год у нас бывает новое подразделение из Португалии, что дополняет картину возможностей сотрудничества. В этом году 150 морских пехотинцев отрабатывают действия с бойцами сухопутных, морских и специальных сил литовской армии. Совместные процедуры, элементы управления и руководства, отработанные совместные боевые действия дают преимущество перед любым противником», — сказал Рупшис.

По словам Рибейро, солдаты в Литве учатся действовать в климатических условиях, отличных от тех, что есть на их родине.

«Здесь мы должны использовать другое снаряжение, другую форму и применять другую тактику», — сказал португальский военачальник.

По его словам, участие в учениях в Литве планируется принять и зимой.