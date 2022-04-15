С начала российской военной операции на Украине в Армению приехали около 75 тысяч граждан РФ. Об этом в интервью РБК, опубликованном сегодня, 15 апреля, сообщил министр экономики закавказской республики Ваган Керобян.

Около половины из приехавших имеют армянские паспорта, а значит, являются этническими армянами. В то же время министр затруднился сказать, на какой срок гости республики задержатся на еë территории, поскольку «многие уже начали возвращаться в Россию».

«Сказать, что 75 тысяч — это то количество людей, которые решили остаться и жить в Ереване, я не рискну. Что касается времени, то без особых документов в Армении можно жить 180 дней. Но если дольше, то это означает просто денежный штраф. Все эти регуляции определены законодательством ЕАЭС. В целом, Армения, вы знаете, гостеприимная страна, тем более граждане Российской Федерации могут свободно жить и работать (у нас)», — сказал глава ведомства.

Среди основных проблем в процессе «релокации» россиян Керобян назвал аренду жилья. В настоящее время армянское правительство работает над тем, чтобы существенно увеличить предложение на рынке недвижимости, сбить цены, потому что это дополнительная обуза для тех людей, которые и так оказались в непростой ситуации.

«И мы бы не хотели, чтобы люди, которые находятся в Армении, несли дополнительные расходы из-за такого скачка цен. Нам, похоже, удаëтся нормализовать ситуацию, затормозить рост (аренды жилья)», — отметил собеседник РБК.

Как сообщало EADaily, Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении предложило школам республики увеличить количество классов, где обучение проводится на русском языке. Эта идея появилась в связи со значительным притоком русскоязычного населения в страну после начала 24 февраля операции по демилитаризации и денацификации Украины.