Соответствующее обращение он готов внести в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы. Это потребуется, если предыдущее обращение не найдут.
К слову Лучше, чтобы Третьякова сдала мандат, – коллеги Полякова настроены решительно из-за оскорбления
«Чтобы не было спекуляций»
Арахамия подчеркнул: не может такого быть, что обращение от фракций не передали в профильный комитет. Мол, его сразу же после инцидента предоставили Руслану Стефанчуку.
Если члены регламентного комитета сейчас не найдут его, я сразу же готов повторить эту процедуру и предоставить, чтобы не было спекуляций на тему, что кто-то потерял письмо,
– сказал Арахамия.
Обратите внимание! Речь идет лишь об отстранении Галины Третьяковой от участия на пленарных заседаниях на 5 дней. Коллеги умершего Антона Полякова настаивали и на отстранении ее от управления комитетом соцполитики и даже на сложении мандата.
Почему вокруг Третьяковой снова возник скандал: коротко
- Галина Третьякова, которая известна словами о «некачественных детях», после новости о гибели нардепа Антона Полякова попала в скандал.
- В чате партии «Слуга народа» она написала, что теперь стало «на одного врага меньше». Скриншот переписки оказался в соцсетях, поэтому коллеги умершего и вообще общество возмутилось некорректности высказываний председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, кем является Третьякова.
- В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.