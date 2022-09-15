Аптека.ру, крупнейший в России сервис поиска и покупки аптечных товаров, объединилась с технологической компанией Eshopmedia и запустила Аптека.Media Ads – платформу для автоматизации продажи рекламы на своем сайте и в мобильном приложении. Решение позволит Аптека.ру стать лидирующим поставщиком рекламного трафика в фарме. Бренды смогут расширить способы коммуникации с целевой аудиторией на всех уровнях воронки и повысить продажи.

Вместе со стремительным ростом сегмента e-commerce вырос и спрос на продвижение товаров на площадках онлайн-ритейлеров. Сегодня именно они стали наиболее эффективными источниками трафика для рекламодателей. Теперь онлайн-ритейлеров называют новыми медиа или ритейл медиа сетями.



Уход крупных рекламных площадок изменит ландшафт рынка цифрового маркетинга в пользу альтернативных источников трафика. По прогнозам РАЭК, в 2022 году

рынок цифровой рекламы в России упадет на 50% и составит около 157 млрд рублей. Электронная коммерция при этом

вырастет на 15%. Такое перераспределение сил может увеличить долю сегмента ритейл медиа до 15% уже к концу 2022 года, а в диапазоне ближайших пяти лет – до 30%, считают в компании Eshopmedia.

Аптека.ру присоединяется к ритейл медиа рынку и запускает собственную рекламную платформу. Компания ставит перед собой цели по расширению рекламных возможностей и способов монетизации инвентаря, а также повышению лояльности рекламодателей к площадке.

Аптека.Media Ads — новая рекламная платформа для запуска и управления рекламой на Аптека.ру. Для брендов это возможность привлечь внимание клиентов онлайн-аптеки к своим продуктам, стимулировать спрос и повысить продажи.

Аптека.Media Ads открывает новые возможности для рекламодателей Аптека.ру. В дополнение к текущим форматам продвижения появляются новые способы коммуникации с клиентами. Медийные размещения повышают осведомленность о товаре, подчеркивают его преимущества и выгоды. Товарные форматы сопровождают пользователей до этапа покупки товара.





Рекламодателям будут доступны широкие и узкие таргетинги по социально-демографическим, географическим, поведенческим характеристикам для взаимодействия с целевой аудиторией. Аукционные модели с оплатой за клик и за тысячу показов, фиксированные форматы размещения помогают гибко управлять кампанией и планировать бюджет. На платформе появилась возможность управления рекламой как в формате самостоятельного ведения кампаний внутри кабинета Аптека.Media Ads, так и в формате сервиса под ключ.

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Аналитика

в режиме реального времени делает прозрачной эффективность размещений и позволяет влиять на результаты рекламной кампании. Ключевые метрики доступны в аналитическом дашборде платформы: показы, клики, добавлениям в корзину, конверсии в заказ и возврат инвестиций.будет представлена по моделям атрибуции поствью (30 дней) и постклик (14 дней).



Анатолий Тенцер, директор по развитию АО НПК «Катрен»:

«Рекламная платформа Аптека.Media Ads – это возможность взаимодействовать с 20 миллионами лояльной и вовлеченной аудитории сайта и мобильного приложения Аптека.ру. Нашей компании было важно учесть потребности рекламодателей и сформировать необходимый инструментарий для эффективного планирования и ведения рекламных кампаний».





Партнерство Аптека.ру и ритейл медиа агентства Eshopmedia с его продуктом Eshop White Label – это комплексная задача по построению, внедрению и поддержанию рекламной платформы Аптека.Media Ads.

Eshopmedia – это технологический партнер с многолетним опытом в digital-маркетинге, e-commerce и построении высококачественного программного решения. В портфеле компании не только технологии, но и реселлинг нового рекламного инвентаря: от разработки стратегии продвижения платформы ритейлера, ценообразования по его монетизации до привлечения рекламодателей внутри платформы по модели full или self сервиса.



Лариса Юстус, CCO Eshopmedia:

«С каждым годом растет спрос ритейлеров на расширение рекламных возможностей и поиск эффективных инструментов для повышения продаж товаров. Совместный запуск с Аптека.ру рекламной платформы, позволит масштабировать рекламный бизнес ритейлера, качественно повысить опыт рекламодателей по закупке рекламы на площадке».



