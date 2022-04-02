Экономист поделился мнением о близящемся крахе долларовой системы.

Как рассказал ФАН экономист Александр Дудчак, под прессом санкций российская экономика проявляет силу и устойчивость. Более того: «Российская экономика демонстрирует устойчивость и даже более, если примем во внимание то, что в отношении ни одного государства ранее не вводили такие жесткие санкции. Думаю, что этот недуг нашей стране во благо. Происходит вообще переворот во всей мировой экономике – рушится долларовая система».

Вся мировая экономика активно форматируется, многие страны стремятся освободиться от американской валюты.

Напомним, ранее мы рассказали, насколько вероятна блокировка гаджетов российских пользователей при обновлении программного обеспечения.

Источник