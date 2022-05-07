Помощь поступит в клинику «Охматдет».

Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко передал из Италии в Украину медикаменты, передает Укринформ.

Как сообщает журналист Николай Васильков, общая стоимость помощи – около 400 тысяч евро. Медикаменты доставят в клинику «Охматдет» до 10 мая.

Читайте также: Андрей Шевченко и мэр Милана обсудили вопросы помощи беженцам

Отмечается, что, возможно, с Шевченко собирал деньги на помощь игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко.

Как сообщал Укринформ, утром 24 февраля россия начала ракетные обстрелы украинских городов, а затем начала масштабное вторжение. Война против россии продолжается уже 73-й день.