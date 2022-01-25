Михаил Васильев, Совкомбанк 25 января 2022 10:08



На мировых рынках инвесторы продолжают сокращать позиции в рисковых активах на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики ФРС.



Американский ЦБ на этой неделе, как ожидается, сохранит околонулевую процентную ставку и подтвердит планы по сокращению выкупа облигаций.



В январе ФРС сократит QE с $90 до $60 млрд в месяц, в феврале – до $30 млрд и полностью завершит выкуп активов в марте.



Федрезерв, вероятно, даст сигнал о первом повышении ставки на следующем заседании в марте и сигнал о сокращении баланса позднее в этом году.



Рынок фьючерсов закладывает четыре повышения ставки ФРС в этом году с вероятностью 68% и первого повышения в марте с вероятностью 93%.



Рынок ожидает, что ФРС начнёт сокращать баланс и изымать долларовую ликвидность в III квартале этого года.



Пока инвесторы полагают, что ФРС в этом цикле всего 7 раз повысит ставку по 25 б.п. – к концу этого года до 1.25% и к концу 2023 года – до 2%.



Уход инвесторов от риска повысил спрос на защитные инструменты — доходность 10-летних гособлигаций США снизилась с 1,90% до 1,77%.



В то же время поддержку сырьевым товарам и активам развивающихся стран оказало смягчение монетарной политики в Китае.



Также из позитива отметим, что инвесторы начинают закладывать сценарий ослабления влияния пандемии на мировую экономику и рынки.



В этих условиях инвесторы предпочитают циклические сектора (сырьё, банки) и предпочитают акции, а не техи и облигации, показал январский опрос BofA.



На нефтяном рынке котировки Brent поднялись до 7-летнего максимума в $89 за баррель из-за геополитики, после чего откатились к $86 за баррель.



Ралли нефтяных цен повышает инфляционные ожидания потребителей и усиливает давление на работодателей повышать зарплаты.



Российские активы остаются под давлением геополитики — доходности ОФЗ за неделю выросли ещё на 30-70 б.п. вдоль всей кривой.



Переговоры между главами МИД России и США завершились без результата, накал в военно-санкционной риторике продолжает нарастать.



Рубль к доллару за неделю ослаб ещё на 3.5%, до 79.3 из-за оттока иностранного капитала, ЦБ приостановил покупки валюты по бюджетному правилу.



Недельная инфляция к 14 января замедлилась до 0.1%, годовая инфляция осталась на 6-летнем максимуме в 8.6%.



Полагаем, что на ближайшем заседании 11 февраля Банк России поднимет ключевую ставку ещё на 50-100 б.п., до 9.0-9.5%.



Сохраняются значительные проинфляционные риски, рынок свопов сохраняет возможность повышения ключевой ставки до 10%.



На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры на долговом рынке Минфин отказался от проведения еженедельного аукциона ОФЗ.



Главным событием этой недели будет решение ФРС по монетарной политике и подготовка к ужесточению ДКП позднее в этом году для сдерживания инфляции.



Российские инвесторы будут следить за переговорами между Россией и Западом по безопасности, которые могут снизить геополитическую премию в ценах активов РФ.



Из мировой статистики отметим сезон корпоративной отчетности за IV квартал, данные по инфляции в США за декабрь и оценку роста ВВП США за IV квартал.



В январе рубль будет поддерживать сильный текущий счет платежного баланса РФ.



Зимой традиционно сохраняются высокие цены на энергоносители.



Снижается спрос на валюту для закупки импортных товаров и турпоездок.



Увеличение добычи нефти Россией поможет нарастить валютную выручку.



Ежедневные покупки валюты Минфином сдерживают укрепление рубля.



Повышение рублевых ставок при замедлении инфляции будет позитивно для рубля.



Геополитические риски останутся сдерживающим фактором для рубля.



Отток капитала из российских активов пока перевешивает приток по текущему счету.



Ожидаем дальнейшего восстановления мировой экономики и сохранения высокого спроса на рисковые активы на фоне избытка ликвидности.



Негативное влияние пятой волны COVID-19, вероятно, будет слабее из-за переболевших, вакцинированных и накопленного опыта граждан и бизнеса.



Вакцинация от ковида позволяет существенно снизить смертность, что уменьшает вероятность новых жестких ограничений на деловую активность.



Мировая экономика продолжит восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков.



До марта ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью.



Ожидаем, что США и Европа в ближайшие месяцы сохранят бюджетную поддержку экономик, финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ.



Важнейшим фактором для рынков в ближайшие кварталы станут ожидания нормализации монетарной политики ФРС по мере роста экономики и инфляции.



В случае более резкого ужесточения ФРС вероятны рост доходностей гособлигаций США и укрепление доллара, что будет негативно влиять на активы ЕМ.



На фоне восстановления спроса на нефть страны ОПЕК+ смогут еще больше смягчить ограничения на добычу нефти в последующие месяцы.



Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну.



Российская экономика, по нашим оценкам, в 2022 году вырастет на 2.5% после подъема на ~4.5% в 2021 году.



В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жёстких антироссийских санкций (вторичный госдолг, банки) от администрации Байдена.



Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод Северный поток 2.



Полагаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на 50-100 б.п., до 9.0-9.5%, затем ожидаем цикл снижения ставки по мере замедления инфляции.



Михаил Васильев, управление инвестиционного анализа Совкомбанка



В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.

Источник