Наталья МИЧКОВСКАЯ

2 марта 14:22

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Фото: https://pixabay.com/

Все мы помним 2014 год, когда грандиозный хаос на финансовом рынке украинцам объясняли начавшейся войной на востоке страны. Сегодня вся Украина живет в огне войны уже неделю, но паники в банковской системе нет и даже пенсии обещают выплатить своевременно. О том, насколько эффективно работает Нацбанк Украины в это очень непростое время, мы поговорили с финансовым аналитиком Алексеем Кущем.

— Алексей, в первую очередь хочу с вами обсудить небывалую оперативность НБУ. Уже утром 24 февраля 2022 года Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, которым, в частности, было предусмотрено, что работа валютного рынка страны приостанавливается, кроме операций по продаже иностранной валюты клиентами. То есть людям фактически запретили покупать доллары. Это было правильным решением?

— Абсолютно правильным — это та мера, которая должна применяться в первую очередь. Играть во время войны в свободный рынок — это абсурд. Кстати, и в 2014 году я выступал за введение аналогичных ограничений. Но тогдашнему руководству НБУ нужен был работающий межбанк, чтобы прикрывать вывод капитала из страны.

— 2 марта НБУ ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. С чем это связано?

— Ограничения были введены на период максимального валютного шока. Сейчас он проходит и запреты ослабляются.

— Как вы в целом оцениваете работу НБУ?

— На сегодня cashless-экономика (безналичная экономика. — Авт.) себя полностью оправдывает. Переход с наличных расчетов на безналичные дал хорошие результаты. Конечно, безналичная экономика уязвима перед кибератаками, также могут возникнуть проблемы в связи с отсутствием интернета. Но на данный момент таких проблем, к счастью, нет. Финансовая и казначейская системы работают без сбоев, пенсии и социальные пособия выплачиваются. И это «большой привет» людям, которые стояли во главе НБУ в 2014 году и все списывали на начало военных действий. Все, что мы сегодня наблюдаем, является прямым доказательством того, что если не заниматься выводом капитала за рубеж, то банковская система работает нормально.

— В Киеве магазины, аптеки и заправки принимают карты, в Офисе президента также призывают рассчитываться банковскими картами, чтобы обезопасить себя и инкассаторов. В то же время во многих городах, включая Львов, люди жалуются на нехватку наличных и на то, что торговые точки категорически отказываются принимать карты. Можно ли считать это недоработкой НБУ?

— Нацбанк в данном случае ни при чем — это недоработки местных органов власти. Местным властям надо проводить соответствующие разъяснительные работы с торговым бизнесом и объяснять им, что отказ принимать карты в текущих условиях является элементом торгового мародерства. ​

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