После объявления Вселенского (Константинопольского) патриархата о том, что пять литовских православных священников, лишенных священства Московским патриархатом, должны быть восстановлены в своих церковных обязанностях, Литовская православная епархия заявила о своем несогласии с этим решением и утверждает, что патриарх Варфоломей принял это решение на основании ложной информации.

«Похоже, что патриарх Варфоломей был дезинформирован, у него не было полной информации о действиях священников в Литве, и, видимо, он не знал и не знает о том, что они делали здесь, в Литве, и какие канонические преступления они совершили против церкви (…) и в попытке оправдать это они обвинили нашу церковь в поддержке войны, они были совершенно неправы», — сказал православный епископ Тракайский Амвросий на пресс-конференции в минувшую субботу.

«Мы не согласны с этим решением, и отстранение бывших священников от священства является окончательным», — добавил он.

Амвросий, представивший позицию Литовской православной епархии, сказал, что в случае необходимости Константинопольскому патриархату будут предоставлены дополнительные материалы.

«Мы можем предоставить патриарху Варфоломею информацию о том, что здесь делали священники, если это понадобится», — подчеркнул он.

Викарный епископ Тракайский заверил, что позиция церкви в отношении войны в Украине совпадает с позицией священников, которые восстанавливаются в своих церковных обязанностях: «Мы каждый день молимся и за Литву, за ее армию и за весь ее народ, и мы каждый день молимся, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, чтобы был мир, и чтобы, не дай Бог, война не началась на нашей земле».

По его словам, если священники, отстраненные от священства, вернутся к священнослужению, они совершат грех.

«Их попытка и некоторые действия… Если они вернутся служить священниками, это будет грехом и для них, и вовлечет в грех людей, которые к ним придут», — подчеркнул Амвросий.

Константинопольский патриархат постановил вернуть в священный сан пятерых извергнутых из него Московским патриархатом за критику патриарха Московского Кирилла православных священников Литвы Владимира Селявко, Виталиюса Моцкуса, Виталиса Даупараса, Гинтараса Сунгайлу и Георгия Ананьева.

Они были лишены священного сана указами митрополита Литовской православной церкви Иннокентия, подчиняющегося Московскому патриархату, летом прошлого года, но священники обжаловали это решение у Константинопольского патриарха Варфоломея I.

Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она принадлежит к Московскому патриархату. Во главе общины стоит митрополит Виленский и Литовский.