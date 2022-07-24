МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Текущая экономическая ситуация характеризуется скачком доллара США по отношению к основным мировым валютам, прежде всего, к евро.Кому сильный доллар предвещает неприятности и как будет скорректирована мировая экономика на фоне его укрепления, рассказывают эксперты, опрошенные агентством «Прайм».Всем понравилось.

Почему рубль не поедет назад ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ПРИДЕТСЯ ВСЕМ Де-факто все, в целом, просто, уверяет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Чем дороже доллар, тем слабее валюты других стран, если вынести за скобки Россию.

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