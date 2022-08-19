ЕРЕВАН, 19 августа. /АРКА/. Журнал «Global Finance» объявил победителей в номинациях «Лучший цифровой банк мира для потребителей 2022», назвав Америабанк победителем в категории «Самый инновационный цифровой банк в Центральной и Восточной Европе».

Банки-победители были выбраны на основе ряда критериев, таких, как эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, успех в привлечении клиентов к использованию цифровых предложений банка, рост числа клиентов, пользующихся цифровыми продуктами, широта линейки предлагаемых продуктов, наличие ощутимых преимуществ от внедрения цифровых решений, а также дизайн и функциональность веб-сайта/мобильного приложения.

Джозеф Джиарапуто, издатель и главный редактор журнала «Global Finance», отметил: «В условиях длительной пандемии, ускорившей усилия банков по цифровизации, на рынке произошла быстрая эволюция в сфере электронных предложений. Финансовые учреждения, достигшие самых высоких результатов по внедрению новых и усовершенствованных продуктов и услуг, получают награды от Global Finance в номинации «Лучшие цифровые банки мира в 2022 году».

Артем Шамцян, директор по инновациям и диджитализации Америабанка, отметил: «За последние несколько лет Америабанк достиг существенного прогресса в наращивании своих цифровых возможностей. Для нас большая честь удостоиться признания Global Finance, свидетельствующего об успешной реализации нашей цифровой стратегии.

Растущий спрос на наши цифровые предложения и количество транзакций, совершаемых через нашу многофункциональную банковскую платформу, являются лучшим доказательством эффективности наших усилий и значительных инвестиций в этой области. Мы гордимся тем, что являемся законодателем тенденций на рынке, привнося удобство и инновации в жизнь людей».

Отметим, что Америабанк запустил целый ряд цифровых экосистем, объединяющих как финансовые, так и нефинансовые услуги – первое в своем роде предложение в Армении, в настоящее время охватывающее следующие направления: МСБ (малый и средний бизнес), автокредитование, ипотечное кредитование и электронная коммерция.

Платформы экосистем обеспечивают удобство и новый опыт взаимодействия с банком, позволяя быстро получить финансирование во всех основных областях, улучшая весь клиентский путь от открытия счета до получения карты и подачи кредитной заявки в онлайн-среде экосистемы Америабанка.

О Global Finance

Журнал «Global Finance», основанный в 1987г., имеет тираж в 50 000 экземпляров в 193 странах и территориях. Аудитория «Global Finance» включает топ-менеджеров корпоративной и финансовой сферы, ответственных за принятие инвестиционных и стратегических решений в транснациональных компаниях и финансовых учреждениях. На сайте журнала (GFMag.com) представлены аналитические материалы и статьи, являющиеся наследием 35 лет опыта работы на международных финансовых рынках.

Головной офис Global Finance находится в Нью-Йорке, а представительства – по всему миру. Global Finance регулярно выбирает лидирующие по показателям банки и прочие финансовые институты. Награды журнала стали признанным эталоном качества для мирового финансового сообщества.

Об Америабанке

Америабанк является одним из крупнейших финансовых учреждений Армении с объемом активов свыше 1 триллиона драмов РА и играет важную роль в экономике страны. Являясь динамично развивающимся универсальным банком, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг через многофункциональную платформу, с четким акцентом на цифровые продукты.

Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности опытом взаимодействия с банком в развивающейся цифровой среде. Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса, способствуя переходу Армении к устойчивому будущему. —0—

19:53 19.08.2022