В четверг Amazon сообщила о своих первых убытках с 2015 года, поскольку замедление продаж, рост затрат и ее инвестиции в компанию по производству электромобилей Rivian уничтожили прибыль.

Эта новость подтолкнула акции Amazon к падению на 10% в нерабочее время.

Выручка технологического гиганта выросла на 7% в первом квартале до 116,4 млрд долларов. мне тот же квартал В прошлом году продажи Amazon выросли на 44% до 108,5 млрд долларов. За квартал компания потеряла 3,8 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 8,1 миллиарда долларов за тот же период прошлого года.

Компания предупредила, что в будущем может быть больше убытков. В текущем квартале Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от убытка в 1 миллиард долларов до прибыли в 3 миллиарда долларов по сравнению с 7,7 миллиарда долларов во втором квартале 2021 года.

Доля Amazon в компании по производству электромобилей Rivian была в значительной степени ответственна за потерю. Amazon владеет почти 20 процентами компании и потеряла 7,6 миллиарда долларов после аварии электромобиля, упав более чем на 50 процентов.

«Пандемия и последовавшая за ней война в Украине принесли необычайный рост и вызовы, — сказал Энди Гейси, генеральный директор Amazon.

Amazon стала одним из крупнейших победителей пандемии, продемонстрировав огромный скачок продаж, поскольку потребители перешли на онлайн-покупки, а компании обратились к Amazon Web Services (AWS), своему подразделению облачных вычислений, для управления своим бизнесом. За квартал продажи AWS выросли на 37%.

С ростом показателей вакцинации от Covid-19 и снижением числа госпитализаций покупатели возвращаются к использованию кирпичей и раствора. Покупки в магазинах выросли на 11,2% в марте, в то время как онлайн-покупки упали на 3,3%. Расходы MasterCardЕжемесячный отчет по сделкам.

Amazon — не единственный интернет-магазин, который чувствует изменения. Согласно данным Бюро переписи населения, доля розничных онлайн-покупок упала с 15,7% во втором квартале 2020 года до 12,9% за последние три месяца 2021 года. Но, как показывает опрос MasterCard, интернет-магазины добились огромных успехов от пандемии. Электронная коммерция С марта 2019 года по март 2022 года он вырос более чем на 83% по сравнению с темпами роста покупок в магазинах на 9,4%.

Компания сталкивается с дополнительным давлением со стороны сотрудников по всей стране, которые настаивают на том, чтобы вступать в профсоюзы и вести переговоры о повышении заработной платы, улучшении условий труда и льгот.

Ранее в этом месяце работники Amazon в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, стал первым Голосовать за профсоюз в США. голосов за создание Союз на втором объекте Amazon в Нью-Йорке в понедельник, и регулирующие органы говорят, что они были завалены звонками из других аванпостов Amazon с просьбой помочь им создать профсоюзы.

«Сегодня, поскольку мы больше не гонимся за физическими возможностями или персоналом, наши команды полностью сосредоточены на повышении производительности и экономической эффективности всей нашей сети выполнения. Мы знаем, как это сделать, и мы делали это раньше. Это может занять некоторое время, тем более, что мы работаем с продолжающимся инфляционным давлением и цепочкой поставок, но мы видим обнадеживающий прогресс», — сказал Гейси.