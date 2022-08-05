4 августа лидер Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Азертадж.

В ходе телефонного разговора Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность возникшей в последние дни напряженностью в регионе и отметил важность продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном и выполнения положений трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года. Он заявил, что Франция готова оказать поддержку продолжению диалога между двумя странами.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения совершила очередную военную провокацию, в результате которой на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, погиб военнослужащий. Алиев рассказал, что Вооруженные силы Азербайджана пресекли эту провокацию, приняли необходимые ответные меры, и отметил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.

Ильхам Алиев отметил необходимость обеспечения вывода вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских военных формирований, которые продолжают присутствовать в Карабахском регионе Азербайджана. Однако армянская сторона все еще не обеспечила это, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений Заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств.

Алиев также подчеркнул, что в результате достигнутой договоренности с Министерством обороны России в соответствии с положениями трехстороннего Заявления определен маршрут новой дороги, альтернативной Лачынскому коридору, и азербайджанская сторона завершает строительство этой дороги. Как только эти работы завершатся, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, на эту дорогу предусмотрено передислоцировать российские миротворческие силы.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.