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После трудного года дома Китай сказал своим инвесторам в пятницу, что зарубежная интернет-торговля будет ключевым направлением в поисках новых источников роста.

Ранее в этом месяце Alibaba Group Holding Ltd консолидировала свой бизнес в области электронной торговли на отдельные китайские и международные подразделения, а последние возглавляемые Цзянфаном, главой флагманских рынков Alibaba Taobao и Tmall L 4 N 2 SR 04 E Alibaba заместитель гендиректора Alibaba Тоби Ся, который сказал, что 57 процентов материально-технической единицы Alibaba поступает за рубеж.

В двухдневном инвесторском мероприятии Alibaba заявила, что поставила целевой показатель в 100 миллиардов долларов США в валовой товарной стоимости GMV для Lazada, своего интернет-торгового сервиса Юго-Восточной Азии.

Представление показало, что Lazada генерировала 21 миллиарда долларов в GMV с сентября 2020 года по тот же месяц 2021 года. L 4 N 2 T 21 EI Исходящий гендиректор Маги Уу заявила, что Alibaba включит международную торговлю в крупный финансовый сегмент core Commerce Alibaba, наряду с торговлей из своих внутренних конкурирующих рынков.

Местные потребительские услуги, включая услуги доставки и картирования, и Cainiao также попадут в эту категорию.

Существует требование к социальному благосостоянию, а четыре из семи инвестиционных категорий, которые описывал Ху, связаны с инициативами, такими как активизация сельского хозяйства и старение населения Китая.

Даниэль Чжан, генеральный директор, пообещал сократить выбросы из цепочек поставок и транспортных сетей Alibaba на 50 процентов к концу десятилетия. L 4 N 2 T 21 UC Усутствовало упомянуто о Ant Group, компании по финансовым услугам, которая на 33 процента владеет Alibaba.

В последную минуту Пекин вмешался, чтобы отменить планируемый для США список Анна на сумму 37 млрд долларов. Джек Ма, совладельца Alibaba, вышел из общественного внимания, а китайские власти начали годовое регулирование.

В ноябре компания сократила свой годовой прогноз доходов на текущий финансовый год с первоначальной цели роста в размере 29,5 процента до 20 процентов до 23 процента.

Компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны соперников, в том числе Pinduoduo Inc, которая завоевала потребителей в сельском Китае, и Доминь, принадлежащий ByteDance, который вырос в китайском буме живой коммерции.