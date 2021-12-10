Costco входит в ТОП-5 ритейлеров мира. Перед выходом отчетности последние два дня ее котировки снижались, но публикация квартальных результатов вызвала рост акций на 3%. Разберемся в причинах роста.

Главное

— EPS и выручка оказались выше прогнозов

— Маржинальность бизнеса

Основные финансовые показатели

сужается— Сбои цепочки поставок могут ограничить доступность товаров

— EPS — $2,98 (+13,7% г/г), выше прогноза $2,62 (+13,2%)

— Выручка — $50,4 млрд (+16,6% г/г), выше прогноза $49,7 млрд (+1,4%)

— Электронная коммерция продемонстрировала рост на 9,8% г/г

— Доходы от членских взносов — $946 млн (+9,9%)

Компания отметила, что продолжающиеся сбои в цепочке поставок могут ограничить доступность некоторых сезонных товаров в период праздничных покупок. Маржинальность бизнеса

сузилась на фоне производственных затрат, связанных с инфляцией.

Costco на данный момент имеет 828 складов в США, Канаде, Мексике, Японии, Англии, Южной Кореи, Тайване, Австралии, Испания, Франция, Китае, Исландии. Также управляет сайтами электронной коммерции.

Технический анализ

Акции COST торгуются выше своей 50-периодной средней и остаются в рамках восходящей тенденции. Индекс относительной силы RSI оттолкнулся от срединного уровня, указывая на преобладание покупателей на рынке.

Что делать с акциями

Результаты отчета заставили аналитиков переоценить свои таргеты. Wells Fargo и UBS повысили цели по акциям COST до $600, а Telsey Advisory Group подняла целевую цену с $600 до $610.

По темпам роста выручки компания превосходит своих конкурентов: Costco (+17,5%), Target (+16,5%), Walmart (+4,2%). Это отражается на стоимости организаций через Мультипликатор», «text»: «Мультипликатор — соотношение стоимости предприятия и его доходов, денежных потоков, балансовой стоимости и пр. Как результат, мы имеем прибыль или, к примеру, выручку на одну акцию вне зависимости от размера компании или количества бумаг в обращении.»}»>мультипликатор EV/EBITDA: Costco — 24,1, Target — 12,5, Walmart — 12,2. Дивидендная доходность у Costco невысока и составляет 0,6%.

Учитывая ожидания отраслевых аналитиков по снижению темпов роста относительно уже высокой набранной базы и достаточно высокий стоимостной мультипликатор Costco, ее акциям сложно будет на горизонте года демонстрировать значительно опережающую динамику. Ожидается, что рост капитализации COST за 2022 г. будет находиться в пределах 15%.

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