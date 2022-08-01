Аграриям на оккупированных территориях следует фиксировать факты кражи зерна, чтобы после деоккупации была проведена юридическая оценка и получена компенсация. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«Следует максимально фиксировать происходящее. Любым способом: записывать даты, события, свидетелей; если есть возможность, фотографировать, записывать на видео… Мы настоятельно рекомендуем это делать», — сказал Сольский.

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Впоследствии, по его словам, на основе этих материалов будет произведена юридическая оценка и получена компенсация.

«Нужно собирать больше доказательств о незаконных действиях, воровстве. Правовые механизмы будут действовать после деоккупации», — подчеркнул он.

Также после деоккупации будет предложено несколько решений, подобных тем, как граждане представляют данные о разрушенном жилье в электронном виде.

Наталия Софиенко

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